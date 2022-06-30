距離年底縣市長選舉剩下不到5個月，一般認為國民黨執政縣市多，優勢也較大，資深媒體人黃暐瀚今卻表示，台灣民眾可能都小看了總統蔡英文，「她是民進黨的張無忌」，綠營只會選得比2018年更好，很難選得更壞，他甚至預測2022年民進黨「綠營搶十、六都過半」。

黃暐瀚今(30日)在臉書貼文表示，台灣民眾可能都小看了蔡英文，她是民進黨的張無忌，張無忌有九陽神功和乾坤大挪移兩大神功，所以可以在光明頂上力退六大派，雖然資歷淺，卻能當上明教教主，統領光明左右使、四大法王。這狀況恰恰比擬2008年，在廢墟中扛起民進黨的蔡英文，而蔡英文是從前總統李登輝身上學來「忍耐、等待」，從前總統陳水扁身上學到「衝突、妥協、進步」。

黃暐瀚接著指出，2018年民進黨全台大敗，但蔡英文能忍、能等；隔年時任行政院長的賴清德挑戰她，她忍、也等待，等拖過2個月，她在初選的民調贏了賴清德，再繼續「忍著」跟一個挑戰自己的屬下搭檔參選。那次的等待及忍耐，讓她拿下817萬票。

黃暐瀚指出，蔡英文也懂得「衝突、妥協、進步」。2012年時任總統馬英九漲電價，漲完民調剩9%，緊接著2014、2016年國民黨都大敗。蔡英文也漲電價，但她先讓漲價新聞充斥媒體，民眾看了兩個禮拜，當內心正在忐忑不知是要漲3%還是8%時，突然一個閃電宣布，97%民眾都「不漲價」，原本的漲價預期心理頓時獲得紓解，不但不氣政府，甚至還感覺「小確幸」，笑著下班回家。

黃暐瀚預估縣市長選舉，民進黨將在桃園、台南、高雄、台北、基隆、新竹、嘉義縣、屏東、宜蘭、雲林、嘉義市等縣市獲勝。

黃暐瀚指出，蔡英文只會選得更好，很難選得更壞，結論就是「綠營搶十、六都過半」。只要維持6縣市的成績，蔡續任黨主席沒問題；若攻城掠地搶下6至10個縣市，那蔡英文就能繼續當「強勢總統」；如果最後居然贏10縣市以上，那麼2024年由誰接班，將實質由蔡總統直接「指定」。