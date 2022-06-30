面臨經濟形勢需要適當激勵政策之際，各界對於中國將採取何種措施寄予高度關注。以過去經驗，在面臨經濟挑戰時，中國通常會大興土木，推動各項交通、能源、土地開發等基礎建設。但是在基建規模已相當龐大之際，中國正準備轉向另一種新型態、被稱為「新基礎設施」的建設形態，其中包括大數據應用、太空站等高科技與綠色環保等項目。

《華爾街日報》報導稱，基礎設施一向是挽救經濟最可靠的救命稻草，2008年中國為了應對全球金融體系的亂局，出臺了高達5850億美元的刺激措施，其中主要是鐵公路等基礎設施。這種支出有效地避免了經濟衰退，還將中國推上了全球第2大經濟體的地位，造出了全球最長的鐵路和高速公路網絡，在50多個城市建立了某種形式的地鐵，並最終使中國在港口、大壩和5G移動通信方面成為全球領軍者。

不過，報導說，中國政府這一次穩經濟，沒有召集戴著安全帽的建築工人，而是制定了連接數據庫、協調交通流和居住空間的藍圖。如今中國需求不同，在面臨現代社會最深刻的經濟挑戰時，繼續大興土木已意義不大，不僅因為已經有了大量基建，還因為老辦法產生了大量債務和環境問題等副作用。過去速度很重要，現在需求是更重要的考慮因素。大陸國務院5月公佈33項穩經濟措施，只有一項涉及傳統基建，大部份都與過去備受青睞的鋼筋混凝土公共工程有很大不同。

文章引述美國麻州劍橋大學林肯土地政策研究所（Lincoln Institute of Land Policy）專家劉志一篇合著的論文稱，中國的基礎設施建設正處於一個轉折點，當局正在佈局建設「新型基礎設施」。這些新型基礎設施建設，重點放在可提高經濟增長質量的「科技」基礎設施建設，例如推進城市群一體化，而不是上馬新項目，還包括一些為國家安全相關項目，比如正在建造的太空站。

報導說，大陸國務院方案還包括碳捕捉計劃等環保項目，以及植物園、水淨化和實驗農場。方案為鐵路、公路和航空航天工程預留了專項資金，但大筆相關支出表明，其目的是為了保留現有工作崗位，不是在建設中創造數以百萬計的新崗位。

文章亦表示，有一個大數據項目在今年獲批，預計將耗資數十億美元，性質類似遠距離輸送自然資源的複雜管道建設，如將南方的河水輸送到乾旱的北方，或將天然氣從遙遠的西部輸送到沿海城市。或是來自先進東部地區的數據可在全國各地交叉傳輸，到達可享受廉價水電和風力發電西部地區的服務器。

對這類工程的支持者認為，政府建設數據高速系統不僅將刺激對光纖技術、服務器、軟體和工程師以及一些基礎建設的需求，還能壯大數據處理器市場，就像中國的高速公路體系一樣，讓一個自行車大國發展為全球最大汽車市場。