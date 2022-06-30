An awkward situation occurred during the meeting of Joe Biden and the President of South Korea

日本新聞網站「Record China」6月29日報導，韓國總統尹錫悅遠赴西班牙，與參加北大西洋公約組織（NATO）峰會的各國領袖會面；但在和美國總統拜登（Joe Biden）握手時，尹錫悅雖露出熱情的笑容，但拜登卻看也不看他一眼，韓國網友對此感到火大，稱這情況就算被說是「美韓同盟破裂」也不奇怪。

北約峰會6月28日至30日於西班牙首都馬德里舉行，由於韓國是該組織的全球合作夥伴，故該國總統尹錫悅也前往當地，強化自己的親美形象。而首日於馬德里王宮舉行的晚會中，當各國領袖聚集、準備進行合照時，最後入場的拜登走到尹錫悅身旁，並先伸出手要和他握手。

但根據現場拍攝到的畫面，在尹錫悅滿臉笑容地回應拜登要求時，拜登卻直接把臉轉向另一邊，看著保加利亞總統拉德夫（Rumen Radev），且兩人稍後開始談笑風生，讓尹錫悅顯得相當尷尬。

韓國媒體「EDaily」報導，該國著名美食專欄作家黃橋益在社群媒體上表示，拜登表現出的行為，讓人感覺他「瞧不起尹錫悅」、「羞恥到令人不爽」，強調「尹錫悅受辱等於韓國人受辱」，「國家領袖不該對他國領袖卑躬屈膝」。

其他網友也表示，尹錫悅的笑容「看起來真可憐」、「為何被當邊緣人還能笑得這麼諂媚」、「早知道就不該參加」，還有人指出，這件事就算被新聞媒體套上「美韓同盟破裂」的標題也不奇怪。