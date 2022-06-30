許多人開車時如果車速較慢，都會減速靠往路邊、讓後車前進，不過有時反而需要睜大眼睛注意前方路況。有名駕駛近日就難得遇到砂石車禮讓，沒想到驅車往前後才發現，旁邊竟藏有一台測速照相！

原PO在臉書社團「爆廢公社公開版」PO出9秒影片表示「謝謝學長讓我超車」，影片左上角則可清楚看到攝於6月20日，當時男子以時速上限59km/h行駛在偏僻區域，前方一台12輪砂石車逐漸偏往路肩，於是男子便加速駛向對向車道開始超車。

不料正當男子準備切換回原本車道時，右方突如其來的出現一台測速照相，而男子因為視線原本被砂石車擋住，完全無法預先看見，此時車子時速已達81km/h、減速可能會造成車禍，因此只好乖乖被拍照。

對此，許多網友紛紛笑翻回應「好的學長會讓有能力的學弟有出頭天的」、「故意讓你加速」、「薑果然還是老的辣，好一招陷阱」、「年輕人不講武德」、「啟動陷阱卡！」、「不愧是老司機，水很深」、「學長：上次被開一張，這次換你了」、「學長看你車那麼帥要送你一張追焦照啦」、「就政府的奇葩道路設計，不該有雙黃線的一堆雙黃線，然後好不容易有可超車的虛線就給你插一隻測速照相」。