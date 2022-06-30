確診案例日漸趨緩，國人出門旅遊的意願再升高，2022年SET台北國際夏季旅展及TCE台灣美食節將在7、8月陸續於世貿一館展開，圓山大飯店台北及高雄聯手推出多元優惠，住宿券下殺空前優惠的19折起、餐券55折起，現場更加碼每日前250位貴賓單筆消費滿5000元以上，就贈圓山東密道導覽券2張，原本得搭配國宴專案才能參觀的行程，這次限量500張只送不賣，祭出超值價和特殊行程搶客。

持3張「平日聯合住宿通用券」就可入住台北圓山大飯店的環景套房， 包含2客早餐、松鶴廳晚餐及西密道導覽2位。（圓山大飯店提供）

充滿莊園渡假風情的高雄圓山大飯店，甫完成客房衛浴整修，全新呈現，在這次會展中推出「平日市景客房住宿券」不含早餐，套券為1本2張3888元，旅展下殺19折；「平日市景客房住宿券」每張含早餐2客，輕鬆入手價2980元，購買1本5張1萬4900元，旅展下殺3折；另有「平日一泊二食住宿券」，每張含早餐及晚餐各2客，旅展優惠35折，每張4100元。入住即可前往享受高雄最夯的打卡熱點「景觀木棧道」，可漫步至澄清湖欣賞浪漫的湖光景色，亦可徜徉於景緻優美的花園泳池，享受難得的休閒假期。

台北圓山大飯店則推出平日聯合住宿通用券，單張3300元，買1本5張1萬5000元，旅展超低下殺31折起，可依使用張數入住不同房型。入住期間，可免費暢玩奧林匹克標準戶外泳池、戲水池、健身房、室內兒童遊戲室及兒童攀岩場等設施，體驗圓山聯誼會會員尊榮。

餐券方面，圓山大飯店更是卯足勁推出年度精選優惠來吸引民眾搶購，台北圓山推出「平日澎湃歡聚精選桌席券」，每張售價1萬2800元，最高享折扣84折，可自由選擇使用於金龍餐廳或圓苑餐廳。此外，凡持合法證件驗證年滿18歲的賓客於現場購買「平日澎湃歡聚精選桌席券」就送1瓶圓山密道窖藏國宴陳高，無論是家庭歡聚、老友敘舊或公司聚餐都適合又划算。

最受賓客喜愛的「平假日金龍餐廳片皮鴨四人分饗餐券」每張3980元，等於享57折，憑券可於金龍餐廳享用片皮鴨4人分饗餐(烤鴨多吃)1套，包括金龍片皮鴨(整隻)、時菜豆腐鴨湯、鮑粒鴨鬆蘿蔓葉、鴨油季節時蔬及鴨絲炒米粉等料理，讓喜歡廣式烤鴨的饕客在金龍餐廳大飽口福。

廣受歡迎的「平日松鶴餐廳自助午晚餐單人券」，買1本10張再送1張優惠價9990元，相當於65折的超值優惠；喜愛下午茶的民眾亦可選購「平日松鶴自助下午茶單人券」，1本4張優惠價2800元。

「平假日圓山名廚晶饡任饗券」可選擇至台北圓山大飯店金龍廳品嘗午晚餐6人桌菜。（ 圓山大飯店提供）

千元有找的「中式早、午茶/英式下午茶聯合餐券 (三擇一)」，祭出輕鬆入手價899元，可享超值圓苑餐廳假日下午茶雙人套餐1客、金龍餐廳假日早茶雙人套餐乙客或平假日花園咖啡廳雙人英式下午茶1套，享55折。愛吃各式美饌的民眾不妨選擇「平假日圓山名廚晶饡任饗券(二擇一)」，優惠價6900元，憑券可自由選擇使用平假日金龍餐廳午晚餐6人桌菜或圓苑餐廳午晚餐6人桌菜，既可彈性使用又可吃到主廚精選拿手好菜。

花園咖啡廳平假日英式下午茶。（圓山大飯店提供）

圓山牛排館則推出「平假日圓山牛排館海陸雙人套餐券」，每張2599元，等於打57折。主廚精選海陸主菜為燒烤美國特選肋眼心搭配海大蝦煎比目魚，不吃牛肉也可改為燒烤國產黑豬里肌肉，搭配前菜、湯品，還可使用自助式綜合起士生菜沙拉。

「平假日圓山牛排館海陸雙人套餐券」每張2599元，等於想57折。（圓山大飯店提供）

展場限定的「平假日宴會通用抵用券」1本2張2萬元，購買就送價值2000元的「平假日宴會通用抵用券」2張，可用於台北圓山大飯店宴會廳中、西式桌席宴會抵用，抵用金額無上限，堪稱買到賺到。

「2022 SET台北國際夏季旅展」將於7月15日至7月18日假世貿一館舉行，「2022 SET台灣美食展」將於8月5日至8月8日假世貿一館舉行；無法於旅展期間至現場參觀的民眾，圓山大飯店自7月8日中午12時起至8月19日下午5時止舉辦線上旅展外，亦可親臨圓山外賣櫃購買，眾多優惠商品皆可至飯店現場或官網線上購物選購。