墨西哥警方近期破獲一起「連續食人魔」驚悚命案，一名73歲男子家中竟窩藏4600塊人骨，這是自1990年以來累績30名失蹤人士的遺體，先是遭綁架帶回，爾後當成動物宰殺，男子吃掉部分肉塊再將其他灑上鹽埋入地下室保存。

根據《每日鏡報》(The Mirror)29日報導，嫌犯是73歲的安德烈斯·門多薩（Andres Filomeno Mendoza），在墨西哥當地人稱「洛佩茲馬泰奧斯城-食人魔」，洛佩茲馬泰奧斯城(Atizapan)是墨西哥州一個城市。

Meksika'da, geçen yıl yakalanan ve kurbanlarını hem yiyip hem de komşularına ikram ettiğini itiraf eden Andres Filomeno Mendoza Celis'in belgeseli yapılıyor.



Yetkililer, katilin evinde devam eden incelemelerde şu ana kadar 4.600 adet insan kemiği bulunduğunu aktardı. pic.twitter.com/CsZ3sV3rmr — Hype (@hypebilgi) June 28, 2022

讓人作嘔的行凶手法會曝光，是因為警方在調查一起發生在去年5月的女子失蹤案時，當事人外出購物好巧不巧撞見該名「食人魔」，雙方發生行車糾紛，女子從此杳無音訊，直至上月被證實遇害身亡。

執法人員自嫌犯家中發現堆積如山的人骨，形容這是「前所未有的驚悚」，才剛被肢解的女性屍體大咧咧地亮在桌上，過去幾個月陸續搜出多達4,600塊，推測這些遺骸屬於19名受害者，包括17女、1男和1童。嫌犯被捕時坦言犯案，稱他把一切細節列在筆記本裡，32年來共殺了將近30名女子，有部分已經被他吃掉。

Meksika'da geçen sene yakalanan ve kurbanlarını yediğini ve komşularına yedirdiğini itiraf eden seri katil Andres Filomeno Mendoza Celis'in belgeseli yapılıyor.



▪️Yetkililer, katilin evinde devam eden incelemelerde şu ana kadar 4 bin 600 adet insan kemiği bulunduğunu açıkladı. pic.twitter.com/g8BbyqeyND — EHA MEDYA (@eha_medya) June 29, 2022

據悉男子一貫的犯案過程，先是深夜出巡找目標，多鎖定女性，接著誘拐她們回家作客，逮到機會拿刀朝受害者心臟猛刺，挖開後撒上鹽巴埋入地下室以利保存。