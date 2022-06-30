墨西哥警方近期破獲一起「連續食人魔」驚悚命案，一名73歲男子家中竟窩藏4600塊人骨，這是自1990年以來累績30名失蹤人士的遺體，先是遭綁架帶回，爾後當成動物宰殺，男子吃掉部分肉塊再將其他灑上鹽埋入地下室保存。
根據《每日鏡報》(The Mirror)29日報導，嫌犯是73歲的安德烈斯·門多薩（Andres Filomeno Mendoza），在墨西哥當地人稱「洛佩茲馬泰奧斯城-食人魔」，洛佩茲馬泰奧斯城(Atizapan)是墨西哥州一個城市。
讓人作嘔的行凶手法會曝光，是因為警方在調查一起發生在去年5月的女子失蹤案時，當事人外出購物好巧不巧撞見該名「食人魔」，雙方發生行車糾紛，女子從此杳無音訊，直至上月被證實遇害身亡。
執法人員自嫌犯家中發現堆積如山的人骨，形容這是「前所未有的驚悚」，才剛被肢解的女性屍體大咧咧地亮在桌上，過去幾個月陸續搜出多達4,600塊，推測這些遺骸屬於19名受害者，包括17女、1男和1童。嫌犯被捕時坦言犯案，稱他把一切細節列在筆記本裡，32年來共殺了將近30名女子，有部分已經被他吃掉。
據悉男子一貫的犯案過程，先是深夜出巡找目標，多鎖定女性，接著誘拐她們回家作客，逮到機會拿刀朝受害者心臟猛刺，挖開後撒上鹽巴埋入地下室以利保存。
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