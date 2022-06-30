大陸連鎖茶飲店奈雪的茶6月30日赴香港上市滿一年，最新公布「虛擬股票」推廣活動，旗下會員積分將升級至奈雪幣，換取不同優惠。奈雪的茶指，每在店內消費人民幣（下同）1元，可獲1個奈雪幣，而奈雪會員可以奈雪幣進行交易成為「虛擬股東」，每30股「虛擬股票」可獲3元人民幣現金券。

香港經濟日報報導，奈雪的茶表示，「虛擬股票」股價以每日港股收盤價計算，並按同日中國人民銀行公告的港元與人民幣匯價換算。以奈雪的茶30日收盤價6.65港幣、港幣兌人民幣匯價約0.85計，要換取30股虛擬股票須先消費172元。

奈雪虛擬股票不僅與真實股價掛鉤，還可以選擇加槓桿。因此，也有觀點認為，奈雪推出虛擬股票的做法有引導消費者進行投機活動的嫌疑，操作或涉嫌違規。

不過新浪財經引述分析人士表示，奈雪此舉只要沒有交易通功能和投機功能就不算違法。但萬商天勤（上海）律師事務所合夥人朱永紅律師認為，奈雪的茶使用虛擬股票目的可能是為了炒作，不排除鼓勵多消費，變相吸收社會資金，並使用虛擬幣進行交易，有涉及非法集資等金融風險。

2021年6月30日，奈雪的茶赴港上市首日即破發。至當日收盤，股價報每股17.12港幣，較發行價19.8港幣下跌13.54％。按照30日收盤價6.65港幣計算，奈雪股價已下跌超66％。