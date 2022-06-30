壽險公司增資壓力暴增。金管會30日公布，為循序接軌新清償能力指標（ICS），今年上半年壽險資本適足率（RBC）計算時，利率風險計提由原先0.6倍利差損金額，拉高為0.8倍，等於增加33％以上，若接軌差異超過5倍者，要再加提0.5倍，保險局表示，2021年試算時，拉高到0.8倍，壽險平均RBC將下降20個百分點。

由於當時試算時仍沒有今年資本市場波動，俄債增提預期信用損失，及股市大回檔逾10％的情況，所以光RBC係數調整就少20個百分點，加上股市下跌等因素，有公司RBC可能低於200％，保險局長施瓊華坦言，今年甚至可能要「二度增資」。

同時，金管會去年底開放保險業可投資「符合主管機關所定條件且投資範圍為配合政府政策項目的私募股權基金」，今年計算RBC時亦將國內、外私募基金相關係數，包括創投、國內私募基金、國外私募基金、與公共投資及5+2產業等風險係數，從現在3.19％～33.75％，一律拉高到33.75％，若是投資國外者，要加計匯率風險6.61％，若私募基金投資多的公司，資本壓力也會略增。

國際間多數保險公司預計2023年1月1日就要接軌保險負債會計（IFRS17）與新清償能力指標（ICS），台灣壽險業多出三年緩衝期，即2026年1月1日才會正式接軌，但金管會希望各公司仍是同步準備，因此在計算利率風險上，今年拉高到0.8倍，2023年就會拉高到1倍。

壽險業者解釋，ICS是以資產與負債匹配程度計算利率風險，與RBC僅以利差損缺口計算利率風險，方法冗異，若現在提存較少的公司極可能會被加計0.5倍。

同時，光是由0.6倍拉高到0.8倍，RBC平均就少20個百分點，以2021年底RBC減去20百分點，會有一家不到200％，若加上股市下跌及債券投資收益率下降等，估計前八大壽險公司RBC能維持300％以上者，可能剩1～2家，壽險公司不到或逼近200％的可能會有2～3家以上，到明年底前若市場不回溫，多家壽險公司增資壓力將急劇升高。