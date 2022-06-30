今年2月財政部提醒民眾，「洗發票」中獎無法領獎，並且從1、2月期的發票開始；但有男子依舊在自助加油站發現「洗發票魔人」，甚至是大魔王等級，他看到加油站金額只有1元，讓他直呼該民眾「手指巧勁控制的神乎其技」；不過網友也認為該民眾「有夠浪費時間」、「通常這種都沒中獎，加了個寂寞」。

一名男子在臉書社團「爆廢公社」發文，他表示之前曾在加油站自助加油區碰過「發票魔人」，也看到加油站員工多次制止，該民眾堅持「1次10元的多次加油」，但他日前卻遇到1位「發票大魔王」，看到加油金額直呼「這個手指巧勁控制的神乎其技」；從原PO上傳的照片可見，該民眾在加油站只加了0.04公升1元的汽油。

男子在加油站發現只加1元的「洗發票魔人」，直呼該民眾手指巧勁控制的很好。（翻攝自臉書爆廢公社）

照片一出，網友紛紛留言表示「這個只要去檢舉，相關類似的發票全部都不給獎」、「通常這種都沒中獎，加了個寂寞」、「我之前打工就遇過，10元加8次」、「加油一塊錢！一看就是洗發票」、「有夠浪費時間的」、「加油站要貼公告，加油洗發票不兌獎，這類人才不會跑來」。

據了解，財政部去年修正《統一發票給獎辦法》，今年1、2月期起只要以不合常規、不合理方式取得當期大量、小額統一發票，就不予給獎；已領獎金者，所轄稽徵機關還可具函追回獎金。且相關認定基準不予公開，讓有意圖違規者無漏洞可鑽。