樂天桃猿今晚拚點亮上半季封王魔術數字M8，但希望又被味全龍粉碎，蔣少宏敲出棒球生涯首支滿貫炮，加上吉力吉撈・鞏冠也有開轟紀錄，助隊以10比3勝出。

龍隊開季對桃猿打得並不順手，一度吞下對戰9連敗，24日終於拿下對戰首勝，今天再次面對桃猿「微笑左投」陳冠宇，2局上就攻下4分大局，3局上鞏冠再補上陽春炮，取得5比0領先。

7局上陳冠宇續投但被郭天信敲三壘打、又對李凱威投觸身球，猿隊換上蘇俊璋仍無法踩住煞車，蔣少宏敲出本季首轟就是發滿貫炮，也給桃猿致命一擊。

龍隊成功擋住桃猿點亮魔術數字，也拿下對戰2連勝，總教練葉君璋認為，對戰起來狀況確實有比較順，「其實之前也慢慢有這種感覺但就是沒有贏，之前會輸的原因是因為失誤，加上又是碰上桃猿這種強隊。」

生涯蔣少宏打第5棒打擊率並未特別突出，但龍隊今天仍把蔣少宏排在第5棒，葉總笑著說：「就覺得可能適合，是個靈感而已。」沒想到這神來一筆卻有大大效果，蔣少宏敲出從小到大首支滿貫炮。

「真的沒想那麼多，用力打就剛好有好的結果。」蔣少宏透露，葉總跟他說「大膽去揮就會有好的結果」，「真的是運氣運氣，我想爸爸應該會很爽，我也很開心，算是有對球隊有一點點的付出。」

今年蔣少宏打擊率幾乎都在一成多，先發蹲捕時勝場也不多，一度讓他失去自信心，後來心態做調適，現在就是好好享受比賽，「往往都是沒問題想到變成有問題，教練也給我信心，他們都沒在怕了我在怕什麼。」