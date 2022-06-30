英國億萬富翁理查布蘭森爵士(Sir Richard Branson)訪問基輔，同時也前往安東諾夫機場(Antonov Airport)，看看曾經的世界上最大貨機An-225「夢想號」(Mriya)殘骸，他提出願意協助修復的承諾。

商業內幕(BusinessInsider)報導，烏克蘭人民公僕黨(Ukraine's Servant of the People party)的代表阿拉卡米亞(Davyd Arakhamia)在他的Telegram發布一則動態，是英國維珍集團（Virgin Group）的總裁布蘭森，參觀安東諾夫機場照片。

超巨型運輸機An-225毀於戰爭，令人不勝唏噓。(圖/美聯社)

阿拉卡米的貼文寫道，這位大富豪「表示願意為重建An-225提供幫助」，不過目前沒有看到維珍集團的說法。

An-225是世界上最大的貨機，它原本是前蘇聯太空計畫的一部分，用來運送暴風雪級太空梭的空運工具。在蘇聯解體後，An-225也失去作用，在機庫裡封存。不過安東諾夫(Antonov)飛機公司在經過數年的奮鬥，同時An-124運輸機的運輸業務生意不錯，使該公司希望修復An-225也加入運輸機隊。2001年，An-225復飛成功，之後就以運載超大型貨物的工作，來往世界各國。

The founder of Virgin Galactic, Richard Branson, in Hostomel, Kyiv oblast. Local authorities say, the billionaire was interested in the Antonov airfield, the last resting place of the legendary An-225 Mriya, and possibilities to restore it. pic.twitter.com/Do2pETwkj8 — Alexander Khrebet/Олександр Хребет (@AlexKhrebet) June 29, 2022

An-225最大裝載量達到250噸，一次能把大型機具完成運輸，得到國際好評，也曾在重大天災時運送人道援助物資。逐漸成為烏克蘭民族自豪感的象徵，因此它毀於這場戰爭，許多航空迷相當嘆息，也發眾多憤怒。

安東諾夫公司宣示會重建這架巨大的飛機，烏克蘭政府也如此說，但是要修復受損如此嚴重的飛機，其難與可能比重造新的一架還要困難。

布蘭森沒有公開評論他的烏克蘭之行，但周三早些時候，他的官方推特有提到他訪問鄰國波蘭，以討論對烏克蘭的支持。

布蘭森之前曾公開談過這場戰爭，他批評普丁「冷酷無情，且精於算計」，他也呼籲人們減少能源消耗，以減少對俄羅斯的依賴。