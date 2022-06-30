中天新聞轉型網路後人氣依然強強滾，其中原本曾主持《大爆卦》的主播陳諺瑩，產後歸隊後分身有術，在晨報時段、個人節目《瑩家觀點》及週末的《前進戰略高地》都很活躍。陳諺瑩平時也會接地氣分享日常，過年時就曾PO出她成為「雞蛋富翁」的趣味畫面；擁有少女般外型的她今(30日)又分享了崩潰日常，笑虧自己以前曾說「大熱天撐傘的人很俗」，但如今只要出門必撐傘，「年過三十曬不得」的過來人心情引發熱議。

陳諺瑩今(30日)分享一張戴口罩撐陽傘照，寫出她的搞笑崩潰日常：「有些事，真的就是等你遇到就知道了。我承認我以前曾經說過大熱天撐傘的人很俗。只怪當時年紀小，沒斑沒紋沒煩惱～才會對撐陽傘有這麼多誤解。那時在米(美)國唸書，太陽再大都是戴個太陽眼鏡就走，帥氣到有時連防曬都懶得擦，但膚況依舊ok～畢竟年輕就是本錢。」；透露她也有如朱自清《背影》般，看大叔大嬸行為常覺得迂腐的中二少年時代。

但現在的陳諺瑩改變想法了，出門必撐傘：「現在，一出戶外就要馬上把傘打起來啊！年過三十曬不得啊！！防曬擦幾層都沒用。特別是帶許多東西出門的時候，雙手推車護兒，連拿傘的機會都沒有⋯（小孩乖乖安全才是重點！）結果上次出遊回來，彩妝師立刻反應：曬黑了喔！我也不想啊！！是說夏至才剛過，都還沒小暑咧！大家如果有戶外活動，記得要做好防曬多補充水份喔！」並標註「#大太陽和下大雨都不想出門、#曬到頭暈、#曾經年輕、#撐陽傘的勇氣」，引發網友粉絲們一片爆笑共鳴，畢竟大家都曾年輕，也都會經歷不再年輕的過程。

（影片來源取自《全球大視野》若有移除請見諒）

中天新聞脈動觸角廣及國際新聞，擁有不少外語能力強的美女主播，如麥玉潔、譚若誼都能即時口語採訪；陳諺瑩今年也接手前同事許甫的工作，開始主持週六晚間的主要新聞節目《前進戰略高地》，她坦言接棒後的壓力頗大：「每次做節目都覺得像在準備週考」；24小時得一直關注BBC、CNN、華盛頓郵報、路透社等外媒訊息，尤其現在俄烏戰爭每天都有新戰況，「很擔心遺漏掉任何一個資訊」，透露她認真做節目的努力。