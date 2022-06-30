晶圓代工龍頭台積電30日公布去年永續報告書，也首度發布《聯合國永續發展目標行動報告書》、《重大性分析報告》，以主題式報告書自我揭露與管理，深化永續行動透明度，建立ESG知識財。

永續報告書中亦揭露去年全球員工總體薪酬的中位數約新台幣206萬元，總裁魏哲家的薪酬約為中位數的194倍。

台積電董事長劉德音暨ESG指導委員會主席劉德音表示，ESG行動對台積公司而言，是為了驅動環境及社會的美好改變。台積電將ESG的精神融入公司日常營運之中，以永續發展為目標，系統性訂定管理策略，確實執行控管並檢視行動方案；於此同時，我們也仰賴公司全體同仁在各自崗位上持續精進，勇於提出創新的想法。在永續的道路上，台積電不僅努力實踐企業公民的角色，更期許與各界夥伴及利害關係人共同攜手，創造永續未來。

台積電連續23年發行非財務報告書，此次也首次發布《聯合國永續發展目標行動報告書》、《重大性分析報告》，同時更新《氣候相關財務揭露報告》、《環境損益分析報告》，積極善盡企業公民責任。台積電的聯合國永續發展目標行動報告書以規劃、承諾、行動、進展與合作五大原則，建立SDGs管理模式，揭露行動方案與執行成果。

台積電在永續報告書中表示，隨著全球半導體產業蓬勃發展，近年來台積電更加快速成長。配合全球客戶需求，除了在台灣持續深耕先進技術、擴建產能，在美國、大陸、日本等海外地區的建廠亦同步展開，並投注心力招募、培育、留任全球人才。

台積電說明，公司整體薪酬包括本薪、津貼、現金獎金及酬勞。以台灣地區新進碩士畢業工程師為例，去年度平均整體薪酬高於200萬元；直接員工110年度平均整體薪酬高於100萬元，每月平均收入約當台灣基本工資的4倍。其中，去年全球員工總體薪酬（不含退休金及福利）中位數約206萬元，與魏哲家總體薪酬相較約為1比194。

據統計，台積電去年全球共進用1萬2,683名新進員工，截至110年底，全球共計6萬5,152位員工。為促進人才多元化、廣納特殊專業人才，台積電持續在全球招募海外菁英。

在節能減碳部份，台積電於報告書中表示，身為全球最大半導體技術與產能提供者，深切了解對當地與全球環境的責任，繼加入RE100全球再生能源倡議組織，去年進一步承諾至2050年淨零排放目標。

台積電說明，考量台灣再生能源市場現況及發展趨勢、未來半導體產品需求、自身產能成長，並持續執行最佳溫室氣體減量標竿作為，規劃於2025年起碳排放零成長，並逐步下降；2030年碳排放回到2020年排放水準，並於2050年含價值鏈一同達到淨零碳排放，而再生能源是邁向淨零排放的重要策略。

在再生能源使用方面，台積電統計，去年使用約16.7億度再生能源、憑證，約占全公司用電量9.2％。台積電計劃今年再生能源，占全公司用電量比重提升至10％。其中，台積電規劃自3奈米起，新廠再生能源占比達20％以上，並逐年增加購買量，預計2030年全公司生產營運據點40％用電量為再生能源。