習近平（右一）6月30日在禮賓府的嘉賓名冊上簽名留念。旁為彭麗媛（左一）、林鄭月娥（右二）及丈夫林兆波（左二）。（港府新聞處）

大陸國家主席習近平和夫人彭麗媛下午乘坐高鐵抵港，明將出席移交25周年大會暨政府就職典禮。晚間，習近平伉儷出席行政長官林鄭月娥在禮賓府設的晚宴。林鄭及丈夫林兆波、候任行政長官李家超及夫人林麗嬋與會。

過往在禮賓府舉行的特首家宴會有主要官員和行政立法司法一把手出席，但今年由於疫情關係，只由林鄭和李家超伉儷陪同。

晚間10時許，習近平伉儷乘車離開禮賓府，約10時14分到達高鐵西九龍站。預料習今晚不會在港過夜，將乘坐高鐵回到深圳，明早再赴港出席典禮，親自為李家超監誓。