國泰金指派余佩佩擔任國泰產獨董 23:142022/06/30 工商 黃惠聆 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 國泰產險原獨董苗豐強自6月30日辭任生效，國泰金控30日公告，指派前美商高盛亞洲證券（香港）董事總經理、美商高盛亞洲證券（臺北分公司）總經理，現任維格餅家（股）董事長、緯創資通（股）獨立董事余佩佩擔任國泰產險新任獨立董事。 誠美材股東會 公司派林億彰當選獨董 3度抽失智人瑞當國民法官 司法院說明選任過程 國泰產險100億資金入帳 #國泰金 #佩佩 #擔任 #獨董 #國泰產險 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 大同人事再異動 王金來回鍋董事會 04:102022/06/30 產業特刊 台股波動加劇 國泰金投資長提獲利五秘訣 17:122022/06/27 財經 美陸軍選定GDLS公司獅鷲2輕坦克 擔任步兵保護火力 17:592022/06/29 軍事 理賠有爭議 可線上申訴 04:102022/06/26 金融．稅務 航運三雄大躍進 首入十大稅後純益企業排名 12:522022/06/28 財經 談金寶經營權之爭 董座許勝雄：怨恨是一袋死老鼠 10:332022/06/27 財經 上銀明股東會 全面改選董事 04:102022/06/26 專題周報 《國際產業》CEO換人做 Pinterest轉攻電商 14:192022/06/29 財經 《金融股》凱基銀主辦裕融租賃10億人民幣聯貸案 10:392022/06/29 財經 內神通外鬼 吳秀梅難卸責 04:102022/06/27 時論廣場 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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