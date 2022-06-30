國泰產險原獨董苗豐強自6月30日辭任生效，國泰金控30日公告，指派前美商高盛亞洲證券（香港）董事總經理、美商高盛亞洲證券（臺北分公司）總經理，現任維格餅家（股）董事長、緯創資通（股）獨立董事余佩佩擔任國泰產險新任獨立董事。

誠美材股東會 公司派林億彰當選獨董
3度抽失智人瑞當國民法官 司法院說明選任過程
國泰產險100億資金入帳
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