大陸接連調整疫情防控方案，包括縮短入境人員隔離時間至「7+3」，取消通信行程卡的星號標誌。在各項與旅遊相關政策消息刺激下，暑期旅遊市場一夜之間猛然復甦。有旅行社員工表示，天天加班到凌晨3點，預訂跟團遊的人多了5、6倍。

據香港《經濟日報》報導，工信部周三（29日）宣佈通信行程卡取消星號後，旅行平台上機票、火車票、酒店搜索量暴增。

去哪兒平台數據表示，自消息發佈半小時後，平台上國際機票瞬時搜索量翻倍，達到近兩年以來該平台國際機票搜索量最高峰。同時，平台機票搜索量在30分鐘內上升60%，酒店搜索量翻番，火車票搜索量上漲最多達到1.5倍。

有旅行社從業者指出，政策利多出台後，跨省遊正在逐漸恢復，這對旅遊市場無疑是一劑「強心針」。有前兩年轉行去做保險、銷售的同行都在討論回歸旅遊行業。

在雲南一家旅行社工作的王思思表示，最近來預定跟團遊的人多了5、6倍，幾乎每天都加班到凌晨3點。他明顯感覺到，前來諮詢的遊客從6月18日後就漸漸多了起來，其中大部分是家庭出遊。

報導說，暑期遊熱度升溫，也在助推相關旅遊產品價格上漲。從事新疆精品遊的古麗，其所在的旅行社5月底開始復工，如今暑期遊團已經達到每天一班的頻率。

古麗表示，要向手上積攢的客人發送產品介紹，提醒他們最好在7月前下單，因為「7月1號開始，合作的車隊和酒店都開始漲價了，7月前預定還能享受6月的低價。」