15歲香港女星姚焯菲（Chantel）在選秀節目《聲夢傳奇》奪得亞軍，優異嗓音和甜美外型吸引大批粉絲愛戴，還被封為「國民初戀」，但自稱母胎單身的她，23日卻疑似遭曝光和男友的親暱短片及合照，引發譁然；事隔一周，TVB無綫電視台今（30日）發聲明表示，姚焯菲的爸爸為此事，以監護人的身份向法院提告。

23日網路冒出疑似姚焯菲和男友的親密合照與影片，兩人戴著情侶手環一起同遊迪士尼，眼尖網友從影片中發現許多蛛絲馬跡，例如：女生的胸前有一顆痣、自拍的手機殼和男方標記的IG帳號，都跟姚焯菲相符，所以不少網友都覺得女主角是姚焯菲。

姚焯菲至今未針對此事回應，但TVB無綫電視台今發布一份聲明，表示：「姚焯菲於本年6月23日前後在社交媒體平台和其他媒體上被他人發放一些聲稱與姚小姐本人相關的影片，並且做出構成誹謗及含有惡意、虛假成分的言論一事，姚小姐父親已於今日以監護人身份就此事向香港高等法院申請展開民事訴訟。」

因為全案已進入司法程序，TVB無綫電視台強調：「現階段不宜做出評論，本台暫無其他補充」。