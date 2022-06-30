炎夏到來，不少人吃水果、喝涼飲消暑，大陸就有一名婦人西瓜吃一半放冰箱，隔了2天再拿出來吃，沒想到竟引發敗血症休克命危，經送醫治療後撿回一命，長庚醫院毒物科護理師譚敦慈指出，食物細菌感染危險程度超乎想像，傳授3招西瓜避免感染的保存方式。

綜合陸媒報導，婦人西瓜吃一半放冰箱，隔了2天再度拿出來吃，沒想到吃完後，開始發燒、畏寒，婦人原先不以為意，以為睡過一覺就沒事，隔天起床後發現自己全身顫抖、雙腳無力、頭昏眼花，連走路都有困難，這才驚覺大事不妙，打電話求救。

醫師發現婦人送醫當下已經出現低血壓、敗血症甚至休克等症狀，診斷後確定為嚴重細菌感染，來源就在於婦人所食用的隔夜西瓜，病菌下肚後入侵血液，才導致險些送命。

譚敦慈說，西瓜體積大，因此水果行通常都會將西瓜剖半，再用保鮮膜包覆。她建議西瓜回家後第一件事就是先撕掉保鮮膜，並將接觸到保鮮膜的果肉削除再行冷藏。

譚敦慈表示，民眾關於西瓜保存最常犯下三個錯誤，包括「一張保鮮膜用到底」、「一根湯匙吃到底」、「一塊西瓜吃一週」，她說，保鮮膜重複使用，撕開又蓋上，就非常容易沾染細菌；此外，湯匙只要沾到口水，必然就會滋生細菌，一根吃到底風險自然高，應該吃多少拿多少。最後，食物放冰箱不代表不會產生細菌，以此案的西瓜為例，民眾不知道業者放在賣場多長時間，所以不宜放超過24小時。