56歲港星吳君如從影40年，出道至今拍過超過百部電影，曾獲香港金像獎、金紫荊獎和金馬獎影后等殊榮，被譽為影壇的「女版周星馳」。吳君如昨(29日)興奮地在IG公布喜訊，原來美國影藝學院日前新增「奧斯卡金像獎評審名單」，吳君如獲邀擔任其中一員，也成為這份名單上唯一一位香港演員，獲此殊榮讓她開心到半夜裡瘋狂大叫，還吵醒了正在睡覺的伴侶陳可辛。

美國影藝學院日前公布最新會員名單，2022年迎來397名新會員，其中最為華人熟知的莫過於香港「喜劇女王」吳君如，半夜收到消息的她嗨到不行，半夜在IG上PO出影片，激動地大喊：「是在開玩笑嗎？」、「Oh my God！」，興奮之情溢於言表，把睡覺中的導演伴侶陳可辛都吵醒了。

吳君如表示自己在半夜2點半睡前檢查Email，發現一個由「The Academy」寄給她的信，原來是她受邀成為「美國影藝學院」會員，「我在想奧斯卡？奧斯卡？那個小金人？Are you kidding me？」，這好消息讓她欣喜若狂，連續喊了好幾次的「Oh my God！」叫了5分鐘。吳君如笑說：「我終於可以打入好萊塢的權力核心，我以後可以與湯姆克魯斯、梅麗史翠普並排？開心到立刻點頭答應啦！」，喜悅不勝溢於言表。

吳君如秀出入選「奧斯卡金像獎評審名單」的電郵，難掩喜悅之情。（圖／取自吳君如IG）

根據外媒《Variety》報導，介紹吳君如時提及她的作品包括《歲月神偷》及《洪興十三妹》，而《十三妹》正是她首獲香港電影金像獎之作。今年獲邀成為奧斯卡評審的包括怪奇比莉（Billie Eilish）、《后翼棄兵》的安雅泰勒喬伊（Anya Taylor-Joy）、《格雷的五十道陰影》系列的傑米道南（Jamie Dornan）等，還有《在車上》日本影帝西島秀俊、導演濱口竜介、製片山本晃久也都入選。

此外，以電影《不丹是教室》打入奧斯卡的「台灣女婿」的巴沃邱寧多傑（Pawo Choyning Dorji）、《西城故事》奧斯卡女配角亞莉安娜黛博塞（Ariana DeBose）、《犬山記》寇帝史密麥菲（Kodi Smit-McPhee）也都榜上有名。而吳君如所主演監製的爆笑喜劇電影《闔家辣》，則將在7月22日全台上映，觀眾屆時可一睹奧斯卡評審級演員的風采。