數位資產管理公司灰度投資（Grayscale Investments）申請將旗下比特幣信託基金轉換為比特幣現貨ETF，遭到美國證交會（SEC）否決，灰度29日表示已對SEC提起訴訟。

根據加密幣價格追蹤網站CoinDesk顯示，比特幣30日下挫4.4％，報19,176.19美元。2022年來比特幣重挫逾58％。

證交會基於擔憂市場操縱和詐欺等理由，拒絕灰度將規模129億美元的旗艦「灰度比特幣信託基金」（GBTC），轉換為比特幣現貨ETF（指數股票型基金）的申請。

證交會表示，灰度的提案並未符合防止詐欺行為與保護投資人的標準。灰度原先計畫讓其比特幣現貨ETF在NYSE Arca證券交易所掛牌。

灰度表示證交會批准比特幣期貨ETF，卻不放心比特幣現貨ETF，對證交會雙標大表不滿。灰度資深法律策略師維里利（Donald B. Verrilli, Jr.）表示，證交會未能對相似的投資工具採取一致的處理方式，違反了行政程序法與1934年的證券交易法案。

灰度先前揚言，若是申請遭到駁回，將採取法律途徑。該公司在6月稍早聘任維里利，他在2011年至2016年期間擔任歐巴馬政府的司法部副部長。

灰度執行長索南辛（Michael Sonnenshein）表示，灰度支持並相信證交會保護投資人，維持市場、公平、秩序和效率，但公司對證交會的決定深感失望，也極度不認同。

過去一年來證交會否決多檔比特幣現貨ETF申請案，近期遭駁回的提案包括富達、「女股神」伍德（Cathie Wood）的方舟投資公司、SkyBridge、Valkyrie和21Shares等。

有別於比特幣期貨ETF追蹤價格，比特幣現貨ETF可讓投資人實際擁有數位代幣，加密幣產業對此寄予厚望。證交會的批准將是比特幣提受度提升的重大里程碑。