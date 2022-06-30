上個世紀的醫學進展足以讓已開發國家人民活過80歲，幾乎是20世紀初平均預期壽命的2倍。英國計算生物學家安德魯·史帝勒（Andrew Steele）近期出版有關長壽的新書，內容表明一款突破性的藥物有望在短短10年內上市，能消滅體內「殭屍細胞」，因此「人類沒有活不過200歲的理由」。

英國生物學家安德魯·史帝勒（Andrew Steele）出版新書《長生但不老》(The New Science of Getting Older Without Getting Old)。

根據《每日郵報》(Daily Mail Online)報導，關於人類是否能自然活過預期年齡的說法兩極，英國生物學家安德魯·史帝勒（Andrew Steele）在新書《長生但不老》(The New Science of Getting Older Without Getting Old)提及，一款對抗人體內殭屍細胞的突破性藥物可能在未來10年上市。他表示，「每隔幾年就有研究挑戰人類壽命的基本限制，但總是缺少一個關鍵，即『我們從未嘗試過治療衰老的過程』。」

We are thrilled to co-host Dr Andrew Steele @statto on Thursday 27th January at 5pm, with @CambridgeUnive7, for his talk 'Ageless: The New Science of Getting Older Without Getting Old'!

More details: https://t.co/6V7J4T23NH

Register your interest: https://t.co/gdkNktUNFg pic.twitter.com/sB8z0rfJ50 — Cambridge BioSoc (@CambridgeBioSoc) January 18, 2022

「殭屍細胞」(zombie cells)是體內一群不會死亡卻無法正常發揮功能的衰老細胞，被認為是隨年齡增長、導致組織器官衰變的罪魁禍首之一。

他與研究團隊開發50萬名英國人DNA數據，將年齡、疾病、生活方式等因素納入變數，計算出身體能及的最大壽命，發現如果沒有藥物或化學療程介入，人類可活到120-150歲之間。其他專家也贊成這點，若不是慢性病纏身，人類可自然活到150歲，強調根除癌症、癡呆症和心臟病等殺手級疾病才是長壽關鍵。

另一項有趣的抗衰老領域是，針對爬蟲類動物如鱷魚、蠑螈等冷血動物研究其DNA。舉例將人類與海龜的細胞放入培養皿比對，後者細胞分裂超過100次，能活到120歲。

專家呼籲將目光從疾病轉移至抗衰老的進程，「不改善生活品質就完全免談，根本問題要先解決，否則一昧地等到健康亮紅燈後真正延長時間，反倒失去了活著的意義。」