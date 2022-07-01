男友交往期間，還是要彼此尊重！有正妹在網上抱怨男友都不給摸「GG與蛋蛋」，但男友卻可以摸自己的胸部，讓她男友的「小氣又雙標」感到生氣，導致她現在無時無刻都想摸男友的「蛋蛋」；此文章一出，竟然釣出許多女網友分享自己摸另一半的「雞、蛋」經驗。

一名正妹在「Dcard」論壇發文，她抱怨男友都不給摸「GG與蛋蛋」，她之所以會抱怨在於男友很愛摸她的胸部，但男友卻不給摸「GG與蛋蛋」，讓她怒怨男友根本是「小氣又雙標」，害她無時無刻都想著要摸男友的「蛋蛋」，並認為「QQ軟軟的，手感好好」。

正妹在網上抱怨男友不給摸「下體」，但卻可以摸自己的胸部，認為男友是「小氣又雙標」。（翻攝自Dcard）

文章一出，竟釣出不少女網友分享自己的「摸蛋」經驗，「我男友超愛我摸他蛋蛋，他說有種爽麻爽麻的感覺」、「我懂，那手感真的很棒」、「不可以抓太大力，他們會痛」、「我男友都叫我握他的GG睡覺」、「我也愛摸老公的雞、蛋」、「我也很愛玩我寶的蛋蛋，超軟的」、「我都超喜歡在還是軟的狀態時抓起來甩」。

另外也有網友認為男女交往要互相尊重，「你沒有在尊重你男友，今天如果角色互換，男生就會被罵死變態，這是很多情侶會遇到的事情」、「性別正確」、「只有我不喜歡被摸嗎」、「請尊重妳男友，還有今天換作是女生被男生摸你們早就罵一片」、「性別平等很難嗎」。