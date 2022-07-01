英國連鎖超市龍頭特易購（Tesco），拒絕在當前高通膨環境漲價，以免加重顧客荷包負擔，與美國食品巨頭卡夫亨氏（Kraft Heinz）爆發定價糾紛，卡夫亨氏暫停供貨給特易購。

握有英國雜貨市場27％以上市占的特易購，為卡夫亨氏蕃茄醬、焗豆等產品從貨架上消失致歉，強調「我們不會將不合理的漲價轉嫁到顧客身上。」

特易購敬告顧客，還是有很多替代選擇，可改買其他廠牌或超市自有品牌，希望與卡夫亨氏的爭議能盡快落幕。

卡夫亨氏回應表示，儘管為大宗商品及生產成本上漲所苦，該公司仍奮力提供市場優質產品。卡夫亨氏發言人指出，會與特易購密切合作，有信心能圓滿解決。

英國第2大連鎖超市集團Sainsbury's則說，門市仍販售卡夫亨氏全品項產品。

2016年特易購與供應商也鬧過類似糾紛，即轟動一時的「馬麥門」事件（ Marmitegate），當時英國歐脫風暴導致英鎊急貶，特易購將數十種聯合利華（Unilever）產品從網站下架。

因應原物料成本飆漲的衝擊，食品大廠醞釀漲價，與歐洲零售商的價格談判讓雙方關係日緊張。只有大到像特易購這類零售巨頭，才有籌碼和卡夫亨氏討價還價。

供應成本大漲、關鍵產品短缺、人力不足加上消費者手頭拮据，英國超市面對數十年來最嚴峻的經濟環境，不得不想辦法自救，包括縮減產品種類、設法撙節成本。還會與同業玩諜對諜，到對手賣場蒐集價格和商品情報，試圖搶占先機。

龍頭特易購及二哥Sainsbury's等連鎖超市，儘管自身利潤遭壓縮，被迫將部分增加的成本轉嫁給消費者，仍努力減輕顧客痛苦，不讓生鮮蔬果、魚肉家禽等重要民生消費品漲得太凶。

根據市調機構Kantar資料，英國6月雜貨通膨率觸及8.3％的13年高點，消費者看緊荷包鎖定廉價品。美國花旗集團預測，明年初英國食物通膨率將攀高到20％。