《綠也掀桌》

台北市長選舉將呈現「三腳督」，國民黨提名立委蔣萬安參選，台北市副市長黃珊珊也將投入選戰，民進黨傳將提名衛福部長陳時中。前民進黨立委郭正亮表示，黃珊珊是議員出身，她很會抓重點，到時候她一出手，陳時中就慘了。

郭正亮29日在中天新聞《綠也掀桌》節目中表示，台北市的綠，和南部只要抗中保台是不一樣的，因為北市選戰並不是中央選舉，若是中央選舉，大概都一樣，但台北市民知道這是地方選舉，所以民進黨不要拿抗中來打選戰，搞什麼竹筴魚，這跟選舉又無關，陳時中只要告訴我們，他在防疫的具體行為上，有哪些對不起台北市，這些黃珊珊最了解。

郭正亮接著指出，黃珊珊是議員出身，她很會抓重點，到時候一出手，陳時中就慘了。前交通部長林佳龍該講的都講了，如果中央還不去考慮這種現實面，陳時中在台北市的防疫做了多少事情對不起台北市民，到時就知道黃珊珊怎麼去打他，台北市民會有感受的。

郭正亮指出，8、9、10月這3個月就不要爆發新的疫情，到時躲都躲不掉，防疫官落跑，跑去選舉，8、9、10月萬一發生疫情，事先都沒去料到嗎？陳時中這樣的人當市長多恐怖，什麼都沒想到，太可怕了。