以黃豆為原料的豆腐屬於優質蛋白質，但並非掛上「豆腐」2字，就一定營養品質保證，學者表示，「百頁豆腐」、「芙蓉豆腐」均非黃豆家族成員，蛋白質含量不高，且前者高油、高脂肪、高熱量，後者則無黃豆成分，民眾應謹慎挑選。

●豆腐屬於加工品 先將黃豆打成漿再製作

輔仁大學食品科學系教授高彩華表示，豆腐屬於加工品，先將黃豆打成漿形成懸浮溶液，加入食用石膏（含硫酸鈣）或鹽滷（含氯化鎂）等凝固劑，使蛋白質沈降、凝結，放入模具與棉布中成型，再移至木板或不鏽鋼板上加壓、去水，即成為傳統的「板豆腐」。

因傳統豆腐的口感適中，除了一般料理，還可在冷凍後做成「凍豆腐」，發酵後做成「臭豆腐」。

至於盒裝豆腐，則是在豆漿中加入凝固劑（常使用葡萄糖酸-δ內酯）後，不經過加壓、去水過程，直接倒入充填盒中，經過封膜，熱水加熱後而成，口感較軟嫩，可添加雞蛋做成「雞蛋豆腐」。

高彩華說明，豆腐屬於低GI（Glycemic Index，升糖指數）食物，碳水化合物含量低、熱量也低，且內含豐富「大豆異黃酮」，為優質的植物性雌激素，民眾可以多多食用。

●百頁豆腐、芙蓉豆腐 並非黃豆家族成員

值得一提的是，「百頁豆腐」、「芙蓉豆腐」則並非黃豆家族成員，尤其後者成分中並無豆類，純粹用雞蛋加上調味料製成，蛋白質成分並不高。

高彩華指出，「百頁豆腐」也不是以黃豆為原料，而是將大豆分離蛋白加上油、澱粉、調味劑，再以硫酸鈣當作凝固劑成型製成之產品，熱量相當高。

(示意圖/Shutterstock)

●選購豆腐注意2大重點 冷藏確保在7℃以下

在傳統市場選購豆腐的2大重點為：（1）表面是否有黏液？、（2）聞起來是否有酸味？若有上述情形，則有可能已腐敗。

此外，板豆腐在放入冰箱前，先以煮過的冷開水沖洗表面，放進加蓋保鮮盒，再注入煮過的冷開水，就可稍微延緩微生物的孳長，延長保存天數，但仍須儘快食用完畢。

至於超市賣場的盒裝豆腐時，購買之前應先觀察有效日期，並注意賣場冷藏溫度是否足夠，回家後馬上置入冰箱中保存並於效期內食用完畢。

高彩華提醒，家中冰箱溫度應該確保在7℃以下，並定期清理冰箱內部；另外，生魚、生肉應與豆腐分層、分區擺放，才能避免交叉污染的疑慮。