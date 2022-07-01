從早到晚都很癢，白天工作時沒辦法集中精神，晚上又癢得睡不著，林口長庚醫院皮膚部部長鐘文宏醫師指出，異位性皮膚炎患者不但手、脖子、臉部、額頭等處的皮膚會發紅，又常被誤認為傳染病，不但嚴重影響心情、自信，也會干擾工作、社交。

「曾經有家長反應，小朋友在晚上一直抓，常抓到見血、到處都是，每天都得換床單，大人、小孩心情都不好。」林口長庚兒童皮膚科陳冠伃醫師說，因為小朋友在關節處的病灶容易裂開形成傷口，一動就很痛而沒辦法上體育課，也沒辦法跟大家玩在一起，甚至被同學取綽號，若是需要反覆住院，可能影響照顧者的工作，增加經濟的負擔。

(圖/照護線上提供)

「異位性皮膚炎治療已經大幅改變！」鐘文宏醫師表示，早年傳統治療是基本保濕、口服抗組織胺與短效類固醇、外用類固醇藥膏與非類固醇藥膏、照光治療等。近年來，針對中重度異位性皮膚炎也開始使用免疫抑制劑。

隨著生物製劑、口服標靶小分子藥物問世，透過精準治療機轉，有機會讓飽受異膚痛苦的病患幾乎完全恢復，治療成效良好且副作用低，對病人有非常大的幫助。

陳冠伃醫師表示，傳統免疫抑制劑發揮效果時間有的需要幾週、有的幾個月，病人也會顧慮相關副作用，所以經常不願意吃藥。現在，生物製劑或口服標靶小分子藥物治療效果就明顯快很多，副作用降低，病患接受度較高，也較有信心持續治療。

(圖/照護線上提供)

鐘文宏醫師解釋，生物製劑是所謂的抗體藥物，採用針劑注射。而口服標靶小分子藥物是JAK抑制劑，目前上市三款，採用口服方式，對於害怕打針或擔憂頻繁進出醫院的病患，便利性較高。此外，JAK抑制劑透過抑制促進發炎相關的機轉，調節過度活化的免疫反應，對於B細胞、T細胞等免疫細胞的活性、保護力較不受影響，相對安全。

鐘文宏醫師據臨床經驗說明，生物製劑與口服標靶小分子藥物的療效都很好！大概有6至7成病人的皮膚病灶可達7成以上改善。兩者副作用有些差異，不過整體都比傳統的免疫抑制劑、類固醇安全很多。現今治療的多元發展，讓異位性皮膚炎有更多的改善空間，是病患一大福音。

談到口服標靶小分子新藥或生物製劑時，很多患者會擔心副作用，鐘文宏醫師補充，傳統治療藥物如類固醇、免疫抑制劑的副作用更明顯，有些甚至會造成白血球降低，增加感染風險。基本上，生物製劑與口服標靶小分子新藥對肝、腎功能影響較小，安全性大幅提升，較能長期使用與控制。只要遵照醫師建議，按時回診，不用太過擔憂。

●口服標靶小分子藥物有效止癢、改善病灶

「使用口服標靶小分子新藥後，大概隔天起就能明顯止癢，經過1至2週後，整體膚況會改善很多。」鐘文宏醫師說，「對一個長期搔抓、癢到睡不著的病患而言，明顯感受治療差異，不論是心理負擔降低、睡眠與生活品質皆大幅提升。在過去20年，大家認為異位性皮膚炎一定要用類固醇的迷思，應該要慢慢改變。」

陳冠伃醫師補充，一旦癢感被解決且皮膚看起來跟一般人相同，病患就可以回歸正常學習、考試、社交、工作。家長不用再擔心正值12至18歲升學重要階段的孩子晚上睡不好。由此可見，口服標靶小分子藥物對青少年患者的幫助。

(圖/照護線上提供)

●貼心小提醒

異位性皮膚炎需要長期抗戰，所以要盡量使用不會增加肝、腎負擔的藥物，同時減少接觸過敏原。鐘文宏醫師叮嚀，例如：對塵蟎過敏，就要注意環境清潔。夏天悶熱，要避免從事容易流汗的運動，減少皮膚刺激。冬天乾燥，就要注意皮膚保濕。

陳冠伃醫師提醒，皮膚的保養很重要，洗完澡要全身擦上乳液/霜保濕，讓皮膚有效修復、建立健康的保護膜，對抗外界刺激，維持正常作息、規律運動、均衡飲食，不用特別進補。口服標靶小分子藥物的副作用大多都是暫時性、可以恢復的，例如長痘痘、長皰疹、上呼吸道感染等，若有任何狀況，請提早回診反應。