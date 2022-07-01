台灣房價不斷飆漲，近日有網友探討新北市泰山區房價每坪突破50萬元，他以整數價位每坪60萬元計算，扣掉公設得出實坪計價，換算下來，泰山區房價竟可以在日本買下精華區的海景房，其他網友紛紛留言感嘆台灣房價實在太扯。

有網友在PTT發文指出，以泰山每坪房價60萬元、公設比35%來計算，得出實坪每坪92萬元台幣，用實坪每坪92萬，來看在日本東京能買到什麼房子。他以位在日本東京中央區「勝どき」步行10分鐘的「ベイサイドタワー晴海」（BAYSIDE TOWER HARUMI）建案為例，其位處超級精華區，距離銀座、豐洲市場、築地都超近，離東京車站也不遠，而且可遠眺海景，內部格局為2房1廳1廚房，要價日幣6900萬至1億3500萬元 （折合台幣約1530萬元至2990萬元），實坪使用面積16.5坪，換算成台灣虛坪制為25.4坪，若以此方式計算，泰山區房價竟足以買下此建案的海景房。

原PO無奈表示，與日本中央區建案相比，在台灣竟然要用相同的房價來買新北市泰山的房子，驚呼「只能讚嘆台灣房價啊」。其他網友則表示「全世界都可以實坪計價就台灣不行」、「台灣房價很誇張，爛區豪宅價」、「日本的高級住宅很多還會附裝潢」、「上周才跟日本朋友聊到房子，台灣房價在東京已經可以買超高級公寓了」、「事實就是日本人賺的比台灣多，房價車價都比台灣低」。

不過，也有其他網友認為，原PO將台日房價直接比較的方法不正確，「顯然你不懂日本不動產購買的費用明細、「還得看持有成本吧？」。原PO則表示，日本那建案管理費加上修繕積立金， 這兩個要月繳的項目，一個月約6千元，如果是台灣新成屋管理費，一坪100元的話大約月繳2500元。