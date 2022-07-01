子宮內膜癌為女性3大常見癌症之一，短短7年間，新增患者就增加了1.7倍。由於子宮內膜癌有日漸年輕化的趨勢，患者面臨治療時恐須切除子宮、影響生育能力的壓力，更加難以接受。和信治癌中心醫院婦產科資深醫師林德熙在接受《健康療天室》訪問時就提醒，當私密處出現4種徵兆時，一定要儘速就醫檢查。

婦科癌第一名！切子宮才能保命 醫示警私密處4徵兆要當心。(影音來源/健康療天室)

●與生活型態、肥胖難脫關係

以全球數據來看，子宮內膜癌被列為發生率竄升速度最快的婦癌。林德熙醫師指出，台灣的病例數據更顯示，子宮內膜癌的發生率幾乎已經超過子宮頸癌，並且漸趨年輕化。

一般來說，子宮內膜癌危險因子包含： 1.肥胖、2.高熱量高油飲食、3.荷爾蒙因素、4.不曾懷孕、5.初經早或停經晚、6.更年期服用雌激素、7.老化、8.缺乏運動、9.第2型糖尿病、10.近親或自身有子宮體癌或大腸癌家族史、11.乳癌或卵巢癌、12.子宮內膜增生、13.曾接受骨盆腔放射治療等。

●私密處4大警訊 千萬別輕忽

林德熙醫師強調，許多婦科疾病或癌症都和異常出血有關，女性只要有類似情況，例如經期發生變化、月經滴滴答答，或已停經女性出現任何陰道出血，包括分泌物帶有血絲等狀況，都應該立刻就醫進一步確認。