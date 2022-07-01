國際自由聯盟75周年暨第63屆大會今天舉行開幕式，民進黨主席蔡英文受邀透過預錄影片致詞。蔡英文表示，，數十年來，民進黨一直站在最前線以對抗威權體制。對此，PTT回應，「他知道自己在講什麼嗎？」「威權主義不就民進黨政權」、「真不愧是民進黨」！

蔡英文表示，數十年來，民進黨一直站在台灣民主化的最前線以保衛民主、對抗威權體制，民主自由已經成為我們身份認同不可或缺的一部分。

因此，她說，台灣人更加奮力對抗這些挑戰。從人民到政府，面對威權的入侵，台灣人沒有退縮，相反的，我們正面回應挑戰，對抗來自國內外試圖破壞民主的勢力。我們樂於分享對抗威權的經驗，也已做好準備，加強與國際社會的合作，共同努力捍衛民主自由的世界秩序。

此外，她呼籲，我們也必須加強夥伴關係和保衛彼此。威權政體最擅長分而治之、各個擊破，因此，只有我們齊心協力、相互支持，才能成功打擊威權政體的擴張主義。「我相信，透過擁有一致的價值與信念，我們終將實現目標」。

對此，PTT對此表示，「他知道自己在講什麼嗎？」、「讓人民提前體會何謂威權，用心良苦」、「又一次自我介紹」、「威權主義不就民進黨政權」、「這不就是在說自己嗎?」、「這不就是貴黨嗎」、「真不愧是民進黨」！