俄羅斯遭西方國家群起制裁，從民生用品到科技產品都受到嚴重衝擊，半導體晶片斷供使俄羅斯深陷技術危機。美國商務部長雷蒙多（Gina Raimondo）周三表示，自從對俄羅斯實施出口管制以來，全球對俄半導體出口已經銳減9成，同時她還強硬警告大陸晶片龍頭廠中芯國際，若發現對俄供應晶片，絕對會讓它「關門」。

路透社報導，雷蒙多在商務部年度會議發表演說時指出，美國對俄羅斯航太產業的限制，打擊其創造營收，以及支持軍用航空的能力。雷蒙多補充，「未來4年，俄羅斯可能會被迫停飛一半，甚至是三分之二的商用飛機，以便取之零件使用」。

美國與盟國合作，制裁大量俄羅斯企業和寡頭，將其列入黑名單，作為對普丁入侵烏克蘭的懲罰。拜登周二宣布，以「涉嫌支持俄羅斯軍事和國防工業」為由，將5家陸企列入貿易黑名單。

雷蒙多態度更加強硬，指若發現對俄羅斯供應晶片，美國絕對會讓大陸晶片龍頭廠中芯國際「關門」。

「如果發現中芯國際和其他大陸半導體公司供應俄羅斯晶片會如何？」雷蒙多說「我們會關閉它們，我們有這個能力，全世界包括大陸，幾乎所有晶片都是使用美國設備和軟體製造，若有必要，我一定會這麼做」。