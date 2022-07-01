大陸明星夫妻檔黃磊和孫莉婚後育有長女「多多」黃憶慈、次女多妹和一個兒子，近日孫莉分享帶9歲多妹燙頭髮的vlog，竟意外惹出爭議，雖然有部分網友讚嘆教育孩子的方式很開明，但也遭另一派網友質疑「小女孩要燙髮做什麼，顯成熟美嗎？」、「對孩子的健康不好」等；對此，黃磊27日透過社群平台回應了。

黃磊針對孫莉帶多妹燙髮的爭議，發文寫下自己的看法：「小朋友小時候有愛美之心，想要燙個頭、買個漂亮裙子，包括想打耳洞，只要她敢承受，她覺得可以，我就覺得沒問題。」他認為愛美、愛玩都是孩子的天性，父母真的要支持，且培養孩子的審美觀很重要；黃磊繼續分享自己的價值觀，他覺得一個家庭能有輕鬆和睦的氛圍，最主要的關鍵是父母和孩子要是平等的，「我覺得那種傳統甚至帶點封建觀念的家庭觀，我是非常不支持的，我希望小孩的人生是比較輕鬆自由的，因為她長大要受到的約束，受到的壓力還很多，輕鬆一點太珍貴了。」

黃磊和孫莉對子女採取開明的教育態度。（圖／微博@黃磊）

此文一出，讓許多網友感同身受，紛紛留言表示：「沒毛病，孩子願意，家長願意，網友不同意」、「教育觀點我同意！有些事情約不讓做小孩越想做，還不如順著她」、「燙頭很正常啊」、「教育觀太好了」。