國民黨台北市議員徐巧芯。（資料照片）

一份針對台北市長選舉最新民調顯示，陳時中僅為18%，在目前可能參選者中居末。國民黨台北市議員徐巧芯指出，年輕人對於陳時中的好感度是不斷崩跌的，因此塔綠班很緊張，是不希望陳時中出來選；徐巧芯也披露，不要看塔綠班叫很大聲，但心裡也會抖，只是不讓別人知道，臉皮夠厚。

根據《TVBS》民調中心27日公布之最新民調，2022台北市長選舉，若為蔣萬安、黃珊珊、陳時中形成「三腳督」競逐，蔣的支持度為39%排名第一，黃為24%居次，而陳時中則僅為18%，名列最後。

國民黨台北市議員徐巧芯30日在朱學恒直播中表示，很多網友被塔綠班騙，塔綠班會假裝他們就代表年輕人，讓人有錯覺以為所有年輕人都跟他們一樣，非常支持民進黨，其實不是，民進黨經常用「出征」壯大聲勢嚇別人。

徐巧芯說，其實是很多人是不想浪費時間跟塔綠班吵架，看最近台北市民調就知道，陳時中年輕選票是不是崩跌了？如果相信科學、相信民調，看到的真實情況會是年輕人對於陳時中的好感度是不斷崩跌的，而且每一份民調都是如此。

徐巧芯30日參加朱學恒直播。（取自朱學恒直播）

徐巧芯認為，藍營支持者很容易顯出焦慮，但綠營支持者死鴨子嘴硬，再怕都往心裡吞。例如陳時中選台北市，塔綠班很緊張，是不希望陳時中出來選，對陳時中沒信心，但私下說既然決定了只好盡力挺陳時中。但不要看他們叫很大聲，但塔綠班心裡也會抖，只是不讓別人知道，臉皮夠厚。

朱學恒強調，現在很多情形已經逆轉，以前是年輕人聚集討論父母是藍粉，但現在是年輕人常常再一起抱怨父母是鐵桿深綠，所以不想回家跟父母講話。