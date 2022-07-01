美國總統拜登表示，他希望參議院能夠有共識，不要引用阻撓議事規則的冗長發言(filibuster)，快點將包括墮胎權納入憲法保障。

美國公共廣播公司NPR報導，拜登被問西班牙記者問到到，上周最高法院決定推翻羅伊訴韋德案(Roe v. Wade)後，他會採取何種行政措施來保障墮胎權時，拜登說：「最重要的事情是，我們必須做出改變，我們必須將它納入憲法。」

「必須確保參議院裡有足夠的票數來修憲，但是我不希望出現冗長發言在阻撓議事。希望議員們為此破例。」

冗長發言是指議會中居於劣勢的一方，為阻止多數派的表決，持續長時間發言，多數派可能會與他協商以換取勢方的讓步。根據參議院的規定，要停止冗長發言必須獲得60 票的門檻，但是民主黨沒有60票，而是與共和黨都各佔50票。

因此除非民主黨能策反10個共和黨員，不然共和黨可以發動「冗長辯論」，以阻止民主黨的墮胎權入憲。