恩恩爸6月30日深夜11時許發文指出，要向政府提出國賠要求，訴求金額則是新台幣「一元整」。（翻攝自臉書）

中和2歲男童恩恩染疫病逝，恩恩爸認為新北市政府不會提供完整報告，他6月30日深夜11時許發文指出，要向政府提出國賠要求，訴求金額則是新台幣「一元整」。他強調，這麼做的目的是要透過司法手段，得到真相。

恩恩爸發文稱，他苦苦追求真相，歷經新北市政府百般刁難，依然無法拿到最關鍵的拼圖，也就是橫向通聯錄音以及相關紀錄，因此感到失望。

恩恩爸控，市府手握公權力卻不願面對、解決問題，一直不願拿出關鍵證據，也不願行政調查，並在議會提出專案報告，因此他只好採取法律行動，要透過司法找到真相。

恩恩爸強調，他自始至終沒有想要為難誰，採取司法行動不是針對辛苦執勤的基層公務人員，只是希望政府誠實公開地面對錯誤跟不幸，官員也要負起責任。

恩恩爸表示，他決定向政府提出國賠請求，訴求的金額是「新台幣一元整」，目的是要透過司法手段，得到真相，至於金額多寡不是重點，因為再多的錢也喚不回恩恩的生命。

恩恩爸說，他不願意恩恩就這樣不明不白地走了，並指此事不合理到讓人難以置信，也破壞市民對於新北市緊急救護系統的信賴。他認為，只有得到真相，才能盡到身為恩恩父親最後的義務，並讓全家人的心得到平靜，同時也盼望得到真相後，相關單位能深切檢討改善，確保未來不會再有類似悲劇發生，「因為摯親摯愛的生命消逝，太痛了!」

面對恩恩爸打算採取法律行動，新北市長侯友宜6月30日表示，家屬的心情他可以完全的理解，在司法的調查下，新北都會全力的配合；新北市衛生局長陳潤秋則說，衛福部要新北提出檢討報告，整理好後就會回覆給指揮中心，對於恩恩爸爸提告予以尊重。