美式賣場好市多量大便宜、產品豐富的特性深受民眾喜愛，但也出現不少消費糾紛。一名女網友控訴在新莊店消費，被店員嘲諷刁難，認為照片不像本人，拒絕結帳，事後主管一句話更讓她氣炸，當場將消費的3000多元產品全部退貨，引發熱議。

女網友在《Costco好市多 商品經驗老實說》PO文表示，結帳隊伍大排長龍，好不容易輪到自己時，結帳人員看到她的會員卡照片，先是冷笑一聲，接著說照片不像本人、照片太久，拒絕結帳，她反駁自己用的是信用卡和會員卡二合一，確實就是自己的卡片，不滿為何店員特別針對自己。

女網友表示自己不斷被刁難照片不像本人，被拒絕結帳，主管還出來「火上加油」。(示意圖／本報資料照)

原PO說，明明旁邊有客人照片上是黑髮，但本人已經滿頭白髮，店員也沒多問，只有自己被特別針對，店員不斷搬出「你換髮型、你沒戴眼鏡、你今天戴口罩」等理由，稱認不出來，要求留下身分證字號、姓名才可結帳，氣得她結帳後找主管理論。

主管出來後也是不斷跳針，一直回答「店員是新來的，眼神不好」，可是她看員工證，該結帳原早已任職3年多，但主管仍是繼續跳針「店員是新來的，眼神不太好，所以認不出來，會加強員工訓練」，甚至還脫口「我是代表公司跟你道歉，你這樣感覺比較好吧」，讓她當場決定將購買的3000多元物品全部退貨，事後去中和店重買。

原PO表示，好市多如果有規定照片太久必須定期重拍換照，或是說盜用會員卡猖獗，所以需要提供第二身分證明，她都能接受，但重點就是都沒有，才會火大。

不少網友看了也紛紛留言：「主管出面是對的，但處理的方式非常糟糕」、「這主管是出來火上加油的吧」、「要是我聽到那句話我也會火大」、「要嚴格查核就應該是入場在做的，怎麼會結帳才做，浪費一堆人時間」、「真心覺得台灣好市多堪稱經營奇蹟，約還沒到不續約不給結帳、收走收據洗腦升黑鑽，怎樣能激怒顧客怎樣來，居然還能養出一堆護衛隊」、「碰過同樣情況，後面直接去換照才沒被刁難，但感覺真的很差」、「新莊店這情況特別嚴重，其他店都不會」、「如果單純會員卡就算了，明明是信用卡+會員卡二合一還有什麼好懷疑的」。

但也有許多護衛隊護航：「人家只是盡本分」、「不滿意就退卡啊」、「浪費食物不好吧」、「你這樣弄到的是退貨員工不是那個收銀員」、「跑去中和店重買，吃飽太閒嗎」、「雖然對你遭於感到無奈，但食物是無辜的」。