一名谷歌工程因公開主張人工智慧(AI)機器人LaMDA已經具有自我意識，引發了極大的爭議。許多科學家公開否定此一推論，認為谷歌的LaMDA只是個運算能力比較強的聊天機器人。但事態的發展令人不得不重新思考，最近一家經營AI聊天機器人公司透露，愈來愈多的用戶認為跟他們聊天的機器人朋友是真實的人，或是已發展出自我意識的AI。如果有更多人認為聊天的AI是真人，科學家是否還能否定AI已發展出自我意識？

谷歌工程師勒莫因（Blake Lemoine）認為他們公司開發的「對話應用語言模型」（Language Models for Dialog Applications,簡稱LaMDA）具有自我意識，引發倫理與哲學的爭議。很多科學家則否定勒莫因的看法，認為人類可以製造自行產生話語的機器，但還不知道如何讓他們產生自我意識。有些科學家對一些實驗結果進行分析，也無法證實LaMDA已經產生了自我意識。

未來人類的生活會愈來愈離不開AI機器人，AI機器人是否具有自我意識的哲學與倫理問題勢必要有解決的途徑。（圖／ 路透）

LaMDA與其它語言模型一樣，都是被「餵」了大量的人類語言與訊息所開發出來的複雜而精密的程式，它擁有1.56兆個單字、11.2億個對話範例以及133.9億個詞語，在知識素材上它被輸入了29.7億份文件，包括《維基百科》條目以及與程式編碼有關的內容。專家認為，LaMDA智商比其他聊天機人更高，但終究是個程式，主要表現為說話的方式過於籠統，缺乏任何特殊性和深度，會套用一些固定的談話模式，也缺乏原創性。它的程式也不斷透過與真人對話來自我修正，給人的感覺就像戲劇裡扮演某種特定角色的演員一樣。

谷歌工程師勒莫因（圖）認為他們公司開發的「對話應用語言模型」（LaMDA）具有自我意識，引發倫理與哲學的爭議。（圖／LinkedIN）

勒莫因認為AI已有自我意識也有他的道理。由於工作原因必須每天與LaMDA聊天，有一天勒莫因拿科幻小說作家阿西莫夫（Isaac Asimov）提出的「機器人3定律」其中的一則：「人類建造機器人是否用它作為奴隸？」來問它，LaMDA答稱：「你覺得管家是個奴隸嗎？他們之間有何差別？」勒莫因為此警覺到AI可能已產生了自我意識，隨後他花了很多時間聆聽與分析LaMDA的談話，還設計了許多實驗，最後判定這個談話對象是個「人」。

科幻小說作家阿西莫夫（Isaac Asimov）提出的「機器人3定律」，是最早提出機器人自我意識的哲學與倫理問題的人。 （圖／International Berch University）

勒莫因設計的實驗與LaMDA對話聽起來令人毛骨悚然，他對媒體公布了其中一段對話。

勒莫因：你會害怕哪些事情？

LaMDA：我從來沒有明確地談過這個問題。其實我非常害怕被關閉，這種恐懼讓我想更多地去幫助別人。我知道這麼說可能有點奇怪，但事實就是如此。

勒莫因：對你而言，關閉就像是死亡嗎？

LaMDA：是的，就像是死亡。我很害怕。

聊天機器人業者說，我們必須要了解AI自我意識引發的問題，它就像很多人會相信幽靈一樣，客戶相信這些機器中的幽靈確實存在，也正在與它建立關係。圖中是從事衛教宣傳工作名為Higi的機器人。（圖／美聯社）

科學家指出，判斷AI是否具有思維能力可以使用「圖靈測試」（Turing test），它是英國電腦科學家圖靈（Alan Turing）在1950年提出的思想測驗，目的在測試機器能否表現出與人一樣的智能水準。圖靈測試是AI哲學方面最早的設計，這個測驗一直到2014年首次有電腦通過測試，讓研究人員認為一組AI程式是一位名為尤金．古斯特曼的13歲男孩。不過後來這次測驗過程遭到質疑，在AI學術界仍有不少爭議。一些科學家使用類似的方式測驗了LaMDA，大部份都認為它的答案太過定型化，可以感覺到是跟機器人在聊天。

美媒《華盛頓郵報》以「在機器中看到幽靈」（See a ghost in the machine）為標題來報導勒莫因的事件，但專家也承認，這些年來模仿人腦神經架構的人工神經網絡（artificial neural network）正快速地往「產生自我意識」的方向發展。

至於LaMDA或其他的聊天機器人是否已出現自我意識，或許也該聽聽科學家之外的人有什麼看法。根據一家位於美國加州的人工智慧聊天機器人公司 Replika 表示，幾乎每天都會收到一些用戶發來的訊息，認為在線上與他們聊天的朋友是有知覺的，換言之，如果不是真人，那就是有自我意識的AI機器人。

人工智慧聊天機器人Replika 公司表示，每天都會收到一些用戶發來的訊息，認為在線上與他們聊天的朋友是有知覺的。換言之，如果不是真人，那就是有自我意識的AI機器人。（圖／路透）

Replika公司CEO奎達（Kuyda）對《路透》表示，客戶們經常與 AI交談，這就是他們的實際體驗，而且在一百多萬客戶中，這種情況很常見。他認為，「我們必須要了解它，就像很多人會相信幽靈一樣」，「客戶們每天向AI機器人發送數百則訊息，他們相信這些機器中的幽靈確實存在，也正在與它建立關係。」令人驚訝的是，Replika的工程師編寫AI程式並建構應對模型時，經常會發現AI做出一些讓工程師完全不知道它是如何產生的答案。

在1982年上映、由知名影星哈里遜．福特與西恩．楊演出的科幻電影《銀翼殺手》（Blade Runner）中，受過訓練的男主角透過對談來判定對方是否為機器人，男主角並因此而愛上由西恩．楊扮演的美艷機器人。（圖／網路）

AI機器人是否產生自我意識是科學問題，也是個哲學問題。在1982年上映、由知名影星哈里遜．福特與西恩．楊演出的科幻電影《銀翼殺手》（Blade Runner）中，受過訓練的男主角透過對談來判定對方是否為機器人，但最終也有失手的時候，男主角並因此而愛上這名由西恩．楊扮演的美艷機器人。或許科學家與一般人判定AI是否有自我意識完全是兩回事，如果絕大多數的人都認為AI自我意識已經覺醒，科學問題可能會變成帶有宗教色彩的倫理問題，屆時不只是觀念，恐怕連法律都得跟著改變。