入圍第33屆金曲獎「最佳新人獎」的Haezee黃瑋昕近來在金曲前夕受邀在線上直播音樂會「LEXUS MUSIC CONCERT」開唱。她為了參加金曲獎，在5月底從老家馬來西亞到台灣隔離，她小心翼翼的保護自己，出入門戶都緊戴口罩，她在現場透露，3月回到馬來西亞時，正逢當地疫情高峰期，她和友人外出後也不慎染疫。

她當時經過調養後，目前身體狀況都非常好，昨晚的線上直播音樂會雖然現場只開放搶先報名的20組粉絲可以進場欣賞，她開心之餘仍不忘提醒歌迷千萬別拿下口罩，她說「為了金曲獎來台灣，這時候不能生病。」

她將首次參加金曲盛會，正積極鍛鍊體能，雖然不像開演唱會一樣，但這幾天光是和造型團隊討論金曲戰袍和試穿禮服、高跟鞋，就宛如要開演唱會一般慎重，造型團隊找了近十套禮服，將從中挑選出一套最讓人驚豔的戰袍，也特別找了裁縫師將禮服量製合身，小心翼翼的注意可能曝光的細節。