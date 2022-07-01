「小島大歌」以專輯《Our Island 我們的島》入圍金曲獎「最佳原住民語專輯」及「最佳年度專輯」，日前結束為期4個月的美國、歐洲巡迴，在飛回台灣當天得知專輯入圍，對此感到驚喜之餘，也帶給他們更大的信心。

他們透露正在籌劃年底國內大型演出的小島大歌，希望能將南島藝術家都邀請到台灣，回到南島文化的原鄉。即將三度踏上金曲紅毯的戴曉君表示這是歷年來金曲獎在原住民音樂獎項上的最新突破，小島大歌證明台灣原住民語就是國際語言，台灣可以用音樂為下一代帶出新的世界 。

去年剛以漂流出口樂團身份獲得金曲獎肯定的 Putad ，從小到大都是有點離經叛道、用非正規的方式自己摸索，甚至被部落長輩貼上「撒旦的小孩」的標籤；在獲獎前總是在忍受無人理解的孤獨，如今參與小島大歌計畫再次以專輯《我們的島》入圍，Putad 表示從內心長出來的歌謠不該有任何的框架，希望大家能跳脫對原住民音樂既有的刻板印象。