何夢（後排左到右）、王敏、宗皓、怡樺（小周子瑜）、靈兒、晏晞、Lucy（前排左到右）、K金、梓潔。（樂手公園提供）

歌壇新生代團體「APM」（亞流新世代）團員正式誕生，近來推出首支單曲《Look At Me》，特別吸睛的部分，是「APM亞流新世代」是由國立台灣師範大學轄下「亞流中心」攜手「達藝娛樂」和「樂手公園」，所共同培育出的演藝新星。

臺師大亞流中心主任李和莆教授是金曲、金鐘獎得主，他初心以一己紮實古典背景出發，希望為華語流行樂界與教育注入一股全新力量，積極推展產業合作，希望為華語樂壇孕育出更多優秀新血，而APM亞流新世代即是這產學計畫誕生的團體，平均年齡20歲的八女一男成員超級亮眼，產生不少明星臉。

音樂人林恆立表示，APM就像一支棒球隊，會有所謂先發球員、二軍、三軍之類，出片機會會給到準備最到位、表演最優異的學員，目前APM出道單曲《Look At Me》則由計畫中脫穎而出的8女1男成員所擔綱。

團體「APM」由分別是「小張藝興」宗皓、「小鄧紫棋」Lucy、「小陳喬恩」梓潔、「小周子瑜」怡樺、「台版初音未來」何夢、「台版三上悠亞」K金、王敏、靈兒、晏希組成，製作統籌林恆立表示，打滾於流行音樂圈幕後多年，也見過了唱片產業的興衰，「希望對此計畫有貢獻，雖然一度被狂虧『做慈善』，我們先不考慮投資回收，至少現在有一群年輕人一起堅持想做的事，這樣已經很感動了。」