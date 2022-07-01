美國數據顯示，持續的高通膨抑制消費者支出，華爾街股市今天走跌，結束慘烈的2022上半年。標準普爾500指數創下1970年以來最糟糕的上半年表現。
道瓊工業指數下跌253.88點或0.82%，以30775.43點作收。
標準普爾500指數下滑33.45點或0.88%，收3785.38點。
科技股那斯達克指數挫跌149.16點或1.33%，收11028.73點。
費城半導體指數下跌27.73點或1.07%，收2556.25點。（譯者：楊昭彥）1110701
美國數據顯示，持續的高通膨抑制消費者支出，華爾街股市今天走跌，結束慘烈的2022上半年。標準普爾500指數創下1970年以來最糟糕的上半年表現。
道瓊工業指數下跌253.88點或0.82%，以30775.43點作收。
標準普爾500指數下滑33.45點或0.88%，收3785.38點。
科技股那斯達克指數挫跌149.16點或1.33%，收11028.73點。
費城半導體指數下跌27.73點或1.07%，收2556.25點。（譯者：楊昭彥）1110701
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