《詩寫台灣》寫了台灣各地歷史名勝與名山麗水的詩，著名的玉山、雪山、大霸尖山，合歡山，阿里山都有寫詩，一直想如有機會就把影印詩帶去登山，自己無法去的山，就看有無有雅興的有緣山友能把詩帶去，來向最高、最著名的台灣高山致敬並拍照紀念。

2013年6月，感謝黃魏慶、柯瑞銘二位百岳登山高手，熱情帶我親自重登玉山，把詩帶到玉山主峯去向玉山致敬，並拍照錄影作紀念。

2013年4月。聯絡到高雄登山團欲登雪山，朱訓智山友很有雅興的把雪山詩二首列印，登雪山，遇四月雪，風雪中一團12人，仍在海拔3886公尺的雪山主峯吟誦詩向雪山致敬，並由攝影高手許文介曾松青山友錄影和拍照紀念。

20018年，登百岳高手的山友Sonia chen小姐，也很有雅興的在雪山下大雪的日子，帶三六九山莊詩，在海拔3100公尺落雪滿山的三六九山莊前面，拍照作紀念。

今年5月11日，也是登百岳高手的郭榮根山友欲登雪山，也很熱情的把雪山和三六九山莊詩帶去，到三六九山莊時，就拿著印好的詩在山莊前面拍照作紀念。可惜遇大雨，無法前進，未能順利把雪山詩也帶到雪山主峰。郭先生說下次登雪山時，會再把詩帶去。這是第二次帶詩到海拔3100公尺三六九山莊拍照。

真是感謝，這多位山友的熱情與雅興，把詩寫台灣的高山詩，帶去與台灣高山結下珍貴美好感人的文學情緣。高山有知有情，當引為千古知音。

作者為作家

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