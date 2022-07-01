國民黨徵召前立委柯志恩參選高雄市長，挑戰民進黨籍現任市長陳其邁。國民黨前青年部主任陳冠安表示，以目前的大數據趨勢來看，柯志恩靠著參選蜜月效應，網路聲量輾壓陳其邁，她的空戰能力勢必會帶給陳其邁相當威脅。

陳冠安30日在臉書粉專貼文表示，柯志恩29日宣布參選這一天，網路聲量輾壓陳其邁2倍。柯志恩臉書社群上周聲量還只是陳其邁的一半，如今靠著參選蜜月效應，一天就翻轉，應該是許多人始料未及的。

陳冠安接著指出，從臉書社群大數據來看，6月29日討論柯志恩的聲量來源，有56%來自於藍營政治人物和側翼，僅10.6%來自於綠營，每百個心情數產生的憤怒數，更是極低水平的0.18%。而綠營16個討論柯志恩的政治人物和側翼粉專，每篇貼文的影響力分數平均僅70.4分，遠低於藍營的213.5分。

陳冠安分析表示，柯志恩參選所創造的聲量，不僅正面，且帶動藍營基層的士氣和討論；反而綠營雖然有零星攻擊，但卻無法獲得綠營粉絲青睞，聲量表現相當不佳。從這個面向來看，顯示綠營支持者目前對柯志恩的反感度有限，攻擊型貼文難以吸引共鳴，比如「Wecare高雄」6月29日攻擊柯志恩的文章只獲得17.5分，影響力分數僅達綠營粉專平均的25%。

陳冠安認為，柯志恩創造的聲量，雖是參選的蜜月效應，但以目前的大數據趨勢來看，柯志恩的空戰能力勢必會帶給陳其邁相當的威脅，成為這場選戰的焦點。