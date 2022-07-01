台灣發展數十年的賽鴿文化，技術水準早已名列世界前茅，且台灣獨有的「海翔」賽鴿激烈程度堪稱「賽鴿大聯盟」！但每季動輒數億元的資金流動，其背後龐大的利益與糾纏勢力更發展出擄鴿集團甚至黑道介入，鴿主與不法集團之間的鬥智鬥力、角力斡旋，激烈程度絲毫不輸賽鴿戰場上的廝殺，也讓「台灣賽鴿合法化」議題再度浮出檯面。

台南佳里警分局偵查隊長陳正忠說，因為鴿主、賽鴿放飛訓練都有習慣的模式與飛行路徑，擄鴿集團更是深明此道，因此許多「熱門地點」往往成了犯嫌覬覦的對象，為了爭奪灑網地盤大打出手時有耳聞。台灣賽鴿制原以陸翔為主，以減低賽鴿在海上飛行傷亡情形，後來因為陸翔容易被擄鴿勒贖集團威脅，才逐漸轉變為海翔，幾乎可說是犯罪行為改變了一項產業。

目前南海夏季賽目前正如火如荼展開廝殺，6月下旬已進入「正一關」關卡，比賽鴿的分速計算方法，單關成績是用空中距離除以實飛時間等於分速（須計算至小數點第三位，第四位四捨五入）；綜合成績則是綜合空中距離除以綜合飛行時間等於綜合平均分速，因比賽成績牽動彩金分配及「入賞鴿」身價，因此錙銖必較。

夏季賽鴿目前正如火如荼展開廝殺，鴿主們帶著賽鴿選手前往鴿會報到，期間經過層層關卡驗明正身。（圖／報系資料照、民眾提供）

「指定賽鴿是贏錢生死門！」資深鴿友小周透露，每場賽鴿歸巢的數量當然牽動整體成績，但真正可以贏大錢的關鍵，在於「指定選手」，一旦鴿主眼光毒辣、準確押寶在優勝鴿上，「壓一賠百」屢見不鮮；許多賽前就被視為大熱門的賽鴿選手，往往會吸引許多股東押寶，獲勝後扣除交給鴿會的5%「水錢」加上部分開支，真正實拿彩金金額動輒破億元；隨著賽鴿文化發展，博弈手段、玩法更是五花八門，甚至發展出「現關、即時樂」等，就算是第一次的玩家也能輕易上手，令人難以自拔。

由於賽鴿彩金龐大，就成了有心人士下手的目標，擄鴿勒贖集團足跡遍布全台北、中、南部山區、河床，藉由網鴿勒贖牟取暴利，犯罪集團分工細膩，細分為網鴿手、恐嚇被害人話務手、報馬仔、收簿手、車手頭、提款車手等項，相當具有組織性及專業分工。許多集團自身對於賽鴿文化、特性瞭若指掌，在西半部山區、河床架設大型鳥網，等鴿群飛行經過即以彈弓發射彩帶，賽鴿受到驚嚇後往下俯衝落網，再撥打賽鴿腳環上的電話號碼恐嚇鴿主，將贖款匯入指定人頭帳戶。

資深鴿主小偉說，台灣人從世界各地引進品種優良的鴿子進行培育，優秀種鴿身價動輒破百萬元。台灣南部賽鴿主要分為春、夏、冬三季，目前夏季賽事正如火如荼進行，許多賽鴿訓練放飛，自然成了擄鴿集團眼中大肥羊！

擄鴿勒贖集團足跡遍布全台北、中、南部山區、河床，藉由網鴿勒贖牟取暴利。（圖／民翻攝畫面）

「該給人生活還是要給，不然只會引來更慘痛的報復行為！」小偉說，鴿主與犯罪集團也會鬥智鬥力，除了「交涉贖金」上的話術，有時候也會以匯款一元凍結帳戶、假裝第三方(教練)進行交涉，軟硬兼施才能有機會取回完整的賽鴿。參加的鴿會團體也會組成巡守隊，甚至出動空拍機巡視、掃除鳥網，但抓不勝抓，往往早上清除鳥網，當天下午就會裝設回去。由於擄鴿即使被抓到，一般也都是辦詐欺等輕罪，高報酬、低風險、低刑責，不法之徒當然趨之若鶩。

小偉說，近年鴿界對於「賽鴿合法化」一直持正反兩方意見且各有擁護者。支持的人認為，一旦合法化雖然會被課稅金、受到約束，但有公權力的介入，擄鴿所牽涉的罪責就完全不同，可有效嚇阻不法情事；反對方則認為，多年前國外動保組織譴責台灣賽鴿太過殘忍，萬一政府成了最大莊家，日後國際組織發聲，政府角色會相對尷尬，甚至鴿會就成了「可犧牲的對象」，考量再三，不如維持目前相安無事的態勢。

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