台灣一場賽鴿檯面上直接牽動破億元的彩金分配，更遑論檯面下「插賭」的驚人賭金，每隻鴿子如同飛在天上的鈔票，牽動每個鴿友的心，台灣發展數十年的賽鴿文化，技術水準早已名列世界前茅，從資深鴿主、賽鴿訓練師到專業的賽鴿攝影師一應俱全，賽事激烈程度堪稱「賽鴿大聯盟」。

如同美國棒球大聯盟比賽，每間鴿舍在每一季比賽也會推出「最強25人名單」，並投入長久累積下來的經驗、資源細心照料、培訓，其中速度型、持久耐力型的選手，所投入的訓練方式、比賽類型也不盡相同，「知鴿善任就是在激烈比賽中脫穎而出的關鍵！」

資深鴿友蔡哥說，一般可從鴿子的羽毛、眼睛、骨骼長成等外在身體特徵，初判一隻鴿子的好壞。每隻賽鴿面對比賽條件大致相同，影響歸巢速度的，不外乎是比賽當時的天氣、鴿子健康狀況和心理狀況。其中，群鳥在海上出閘時，能否快速準確判別回家方向的快速性，往往就是影響比賽勝負的分水嶺。除了鴿友日常的訓練，「好的遺傳血統是關鍵，即使是冠軍鴿往往也需要配到第三代才能進化成完全體！」

資深鴿友指出，賽鴿優劣可從其羽毛、眼睛、骨骼長成等外在身體特徵進行初判。（圖／讀者提供）

蔡哥點出鮮為人知的觀點，鴿子是群飛動物，領頭鴿起飛的方向與速度，會帶動「平庸群」群起效尤，這時，擁有優秀血統加上精實訓練的賽鴿，能在一瞬間就判斷出正確的飛行路徑，幾乎難以用人力訓練，因此更顯難能可貴，「若非如此，就不會有那麼多人不惜重金從國外引進優秀種鴿。」

而職場中的另類遊牧民族「賽鴿訓練師」基本上會隨著南北賽事東征西討，每當賽季結束勝負揭曉，優勝劣敗可以決定自己的身價與去留。職場上的金牌教練憑藉實質戰績，甚至可以左右一季賽事的排名，因此有底氣向飼主爭取優渥的薪資與分紅，加上資格賽、關賽的彩金，更有訓練師一季領取上千萬元之譜，成為「傳說級教練」。

資深賽鴿訓練師阿霖師說，為了讓戰績常勝不墜，許多賽鴿訓練師不斷充實技能，因為每隻賽鴿骨骼、血統、性格、比賽屬性皆不盡相同，每次接手新任務，賽鴿訓練師就如同幼兒園長般對「孩子們」照顧無微不至、平時用心觀察，放飛訓練留意各選手的特性，夜間歸巢又要化身營養師，為選手們打造營養菜單，比賽前則務求讓手中的每隻賽鴿都能調整到最佳狀態。但也因為心情起伏太大，賽鴿訓練師往往在經驗累積最顛峰時，體力、心理狀況已難負荷，但接班人選卻難以尋覓，「只能說要在這行成為佼佼者，天分與後天努力缺一不可。」

為了讓戰績常勝不墜，許多鴿主、賽鴿訓練師用心觀察各選手的特性，長久累積讓台灣的賽鴿技術水平名列世界前茅。（圖／報系資料庫）

專業的賽鴿攝影師也是賽鴿文化中衍生出的特殊行業。今年65歲的尹培華高中畢業後即從事賽鴿攝影行業，如今已近40年，並協助從國外引進優良鴿種，多年前他就安排一對兒女陪同前往歐洲各國洽談業務、擔任翻譯，並回家接手事業。兒女們也盡得他的真傳，日前在社群網站上傳費時一年製作的賽鴿紀錄片《台灣海上比賽》全程英語介紹，讓全世界鴿友看見台灣，「只有真正深入參與、熱愛賽鴿的人，才有辦法拍得那麼詳實。」

尹培華說，賽鴿跟賭博不一樣，選種、訓練半年才能參加比賽，許多職業鴿主每季至少放飛訓練80次到100次，箇中艱辛只有真正熱愛的人才能如此投入，就好像經營球隊一樣，一般民眾忽略這些培訓過程，只看結果就稱為「賭博」，有失公允。

此外，一旦培養賽鴿就不可能在中間賣掉，其一是從幼鴿開始就有登記序號，第二要先有實質成績才會有身價，只要比完賽得到好成績證明身價。現在歐洲的賽鴿人口，已經比20年前的高峰期減少超過八成，但畢竟是賽鴿發源地，因此目前培育種鴿仍為大宗。

尹培華解釋，鴿子有自行歸巢的天性，是早期缺乏娛樂選項的一個重要項目，隨著時代演進，需要花很多時間培養的賽鴿活動，已經逐漸不受比利時、德國、法國、荷蘭、日本當地年輕人青睞，推估再過十年一個世代，養鴿人家也會跟著再減少。

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