商用不動產市場今天又有重磅級大樓成交！趕在上半年最後一天，基泰建設（2538）今（30）日公告，位於台北市鄭州路市民大道口的「國產實業大樓」，以總價65億元成交，買家為李姓、賴姓自然人。

商仲業者分析，換算每坪辦公室行情突破100~105萬元，刷新西區舊B辦的新高單價。

基泰預計處分利益達20億元。

基泰建設今天公告，子公司維勝國際開發公司擁有的鄭州路137及139號「國產實業大樓」建物7,158.33坪及土地530.89坪，以65億元成交。

宏大國際資產公司總經理陳益盛表示，此次基泰子公司維勝國際以65億元脫手，可謂價格很漂亮，拆算一樓店面單價約200萬元，二樓以上約90萬元，突破西區辦公室新高，每坪月租約1,600～1,800元，租金報酬率每年約2.2～2.3％，雖然對於金融壽險業來說，國產實業大樓65億元價格並無法滿足2.7～2.8％的要求，但也顯示出西區整棟商辦大樓相當稀缺。