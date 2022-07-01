友台立場鮮明的前白宮國家安全顧問波頓今天說，美方對台奉行數十年的戰略模糊早已過時。在中國加強武嚇的背景下，他認為台灣應是印太地區安全對話不可或缺的一部分。

波頓（John Bolton）30日上午參加美國外籍記者協會（FPA）視訊座談會，與FPA會長威廉斯（Ian Williams）討論美國如何因應台灣與烏克蘭遭受的安全威脅。

波頓說，2月爆發的俄烏戰爭對中國的啟示「令人不安」，因為北大西洋公約組織（NATO）軍事回應未將俄軍逐出烏克蘭，西方國家經濟制裁俄羅斯效果也有限。但他認為中國不想和台灣開戰，可能想藉宣布對台實行封鎖等方式製造危機，美國、日本及澳洲屆時必須馳援台灣。

美國總統拜登5月訪問日本期間被媒體問及是否願在台海衝突時軍事介入保衛台灣時回答「是的」，並說「那是我們做過的承諾」。他事後澄清美方未放棄「戰略模糊」，北京仍表達不滿，並宣稱近期在台灣周邊海空域軍演是對「美台勾連活動」發出警告。

波頓回應中央社提問「美方是否應明確承諾台灣遭侵略時會協防」時直言：「我認為戰略模糊已經過時很久了。」

長期主張美國應全面外交承認台灣的波頓說，依任何國際習慣法或定義，台灣都是獨立國家，也是生氣蓬勃的民主政體，「如果這冒犯北京，也就只能這樣，這是他們必須學習的，他們不能指使我們承認哪一方，這是基本主權行為」。

波頓認為，拜登政府接受美日印澳四方安全對話（Quad）機制、加入美英協助澳洲建造核子動力潛艦的三方安全夥伴（AUKUS），太平洋島國也對中國延伸觸角愈來愈憂心，如能把握機會，讓台灣成為區域安全對話不可或缺的一部分，台灣及中國周邊地區都會更加安全。

波頓說：「區域局勢錯綜複雜，台灣需要成為其中一分子。如果大家肯定台灣是個正統民主國家，台灣會更安全，他們不再希望成為中國一部分。」

他提到，30年來民意調查顯示台灣人自我認同出現明顯變化，認為自己是台灣人的比例持續攀升，認為自己是中國人或兩者皆是的比例不斷降低。台灣人非常渴望自治，「你可以很概略地說『他們說中文，應該是中國一部分』，去跟1776年的美國這樣講吧」。

波頓說：「我們必須向中國示意，他們指使全世界該怎麼做、我們就該接受的想法是行不通的。」

至於台海一旦開戰日本可能扮演什麼角色，波頓表示，日本愈來愈多人認為中國攻擊台灣將形同攻擊日本，「如果我們齊心協力，對中國的嚇阻力將遠高於美台雙邊行動，我認為日本內部很願意這麼做」。