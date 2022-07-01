台灣時間今天凌晨出現震撼消息，據《ClutchPoints》、《Bleacher Report》等多家媒體報導，籃網當家球星杜蘭特(Kevin Durant)正式向球隊提出交易申請，而他的心儀下家有太陽、熱火，目前他的經紀人克萊曼(Rich Kleiman)與球隊總管馬克斯(Sean Marks)正在尋求適當的交易，若他真的離開球隊，無疑將衝擊整個聯盟！

BREAKING: Kevin Durant has requested a trade from Brooklyn, per @ShamsCharania pic.twitter.com/7acV9hryFO — Bleacher Report (@BleacherReport) June 30, 2022

籃網可說是今夏話題度最多球隊之一，主控厄文(Kyrie Irving)日前與高層陷入僵局，但最終仍執行球員選項留隊，不過另一位招牌球星杜蘭特卻在今天喊出「賣我」！讓交易市場再次掀起風暴，知名記者查拉尼亞(Shams Charania)和沃洛納斯基(Adrian Wojnarowski)都接連證實此消息，並透露他的心儀下家是太陽、熱火。

但沃洛納斯基補充說籃網不一定會把他交易到這兩隊，仍會以球隊利益來考量，而且聯盟已有近一半球隊開始向籃網詢價，所以杜蘭特最後會去哪隊成為目前最熱議話題。杜蘭特2019年和籃網簽下4年1.94億美元合約，2026年才會到期，他加盟球隊3季共出戰90場比賽，場均可以得到28.7分7.3籃板6.1助攻，如今有可能提前離開！