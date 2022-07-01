年底高雄市長選戰引發關注。一份最新網路投票指出，「您認為誰有機會當選下屆高雄市長？」代表國民黨的柯志恩以67.16%的看好度，勝過民進黨籍現任市長陳其邁的26.87%，懸殊的差距讓大批網友相當驚訝。有網友甚至大喊「老天」，認為這個結果令人難以置信。

體《NOWnews》6月30日針對高雄市長選戰發起網路民調，截至今日（1）早上7時30分，在「您認為誰有機會當選下屆高雄市長？」問題上，「柯志恩有機會當選」獲得67.16%的看好度，「陳其邁一定會連任」獲得26.87%看好度，「不知道／沒意見」則獲得5.97%。

此外，在「孫文學校校長張亞中也有意參選高雄市長，您認為藍營內部會團結嗎？」問題上，64.18%民眾選擇「最後一定會整合成功，藍營團結對外」，20.9%民眾選擇「恐怕無法順利團結」，選擇「不知道／沒意見」者則有14.93%。

該民調結果引發熱議，網友湧入《中時新聞網》與臉書相關連結留言：「老天啊！這怎麼可能啊！我深藍都不相信了，太誇張了」、「這真的只能喊老天爺了」、「看得出來藍營支持者很認真在灌票」、「柯志恩不是沒有一搏的機會，但目前這民調恐怕太失真了」、「這代表柯志恩是有希望的，加油加油！」、「綠營不要認為高雄必勝，傲慢只會失敗」。