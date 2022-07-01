《港股》香港股市1日休市1天 07:372022/07/01 時報資訊 時報編譯柳繼剛綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 適逢香港特別行政區成立紀念日，港股1日休市1天，4日正常交易。 《港股》港股下挫462點 新東方在線狂升72% 《港股》美股期貨勁揚 港股開高走高 《港股》美股止血 恆指開低走高 #日休市 #港股 #適逢 #香港特別行政區 #紀念日 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《港股》港股逆轉收高1.15% 京東大漲6% 16:492022/06/17 財經 《港股》汽車股遇襲 恆指跌破2萬2000點 16:492022/06/29 財經 香港新任特首李家超7／1就職 習近平出席 04:102022/06/26 全球財經 港股早盤跌逾200點 騰訊大跌5％ 12:032022/06/28 財經 光大證券陸港股大跌 遭港罰款380萬港元 19:162022/06/16 財經 天齊鋰業IPO 港股今年最大咖 04:102022/07/01 產業特刊 《港股》恆指收低0.62% 騰訊和商湯跌深 16:492022/06/30 財經 字節跳動大瘦身 為港股上市鋪路 04:102022/06/21 全球財經 港股尾盤「跳水」收盤下挫463點 17:432022/06/16 財經 港股半日漲163點 京東美團領漲 14:222022/06/17 財經 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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