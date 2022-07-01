不少人辛苦工作為了能獲得更高的薪水、更好的生活。一位在外商工作的女網友，年薪百萬卻選擇離職，因為長時間高壓工作，導致她的身心健康都受到影響，每天都過得很厭世，也沒有時間與親友相處。而她裸辭後發現有8大好處，讓她的生活變得很美好，引起網友熱烈討論。

一名女網友日前在Dcard上分享，她之前在外商當產品經理，年薪百萬，但她卻在5月底離職，因為公司不斷縮減員工數量，導致她必須加班，但長時間工作不僅讓她失去運動時間，也讓她的健康受影響，頭痛、耳鳴、生理期失調、低血壓、低血糖與乳房多發性囊腫通通找上門，同時，她也因為忙碌而與親友疏遠。

女網友透露，長期下來，心理健康也拉警報，尤其是因為疫情而居家辦公，同時要兼顧工作與家人，巨大的壓力讓她很崩潰，常常失眠到凌晨4點都無法睡覺，焦慮和憂鬱在血液中流竄，每天起床她都想著，若能長眠不醒多好。除此之外，主管常會因為政治因素而干涉工作，長久下來導致工作環境烏煙瘴氣。

女網友指出，種種狀況讓她開始思考，雖然公司給的薪水與福利都很好，但若要犧牲身心健康與親友來換取，真的值得嗎？而她的答案是不值得，因為她的人生目標就是希望舒服、簡單的活著，且她發現裸辭的後果，最多就是花光積蓄，然後要再去找工作，而她完全可以接受，因此就在全公司驚訝的眼光下，毅然決然的離職了。

女網友分享，離職後她發現了8大好處，每天早上能運動、冥想和慢慢享受咖啡；也不會再抱怨沒有時間，想做什麼都可以做；收到工作邀約會很興奮，有時間去思考與開發新的機會；生活也不再緊張兮兮，晚上都很好睡；有時間自己煮飯；感受到更深刻的冥想，找到了自己的極限；走在路上會因太開心而傻笑；最後則是多了很多時間看書，讓她受益良多。

貼文引起網友熱議，不少人大讚原PO很勇敢，「裸辭真的爽，之前辭職後好好休息3個月，重新上工感覺又是一條活龍」、「我覺得百萬裸辭真的很勇敢，但是環境跟身體的確已經到極限，這絕對是正確決定」、「裸辭真的很需要勇氣，我年薪也百萬，但覺得自己慾望很大，想買的東西很多，只存一百多萬不敢裸辭」。